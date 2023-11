WoW hört endlich auf die Fans: Ruf wird accountweit, jeder kann alles Transmog sammeln

World of Warcraft sagt all das, was die Fans hören wollen. Ruf wird accountweit und auch Transmog-Sammler atmen erleichtert auf.

Auf der BlizzCon 2023 wurden die nächsten 3 Erweiterungen von World of Warcraft angekündigt, die zusammen die „Worldsoul Saga“ bilden. Das nächste Addon trägt den Namen „The War Within“ und erscheint bereits im Jahr 2024. Die Entwickler haben bereits eine Menge Details über die nächste Erweiterung verraten und einige scheinbare Kleinigkeiten sind dabei wahre Fan-Lieblinge, denn:

Fast alle Freischaltungen werden accountweit.

Was hat Blizzard angekündigt? Im „What’s Next“-Panel sprachen die Entwickler bereits über einige der Features, die in der neuen Erweiterung kommen werden. Vor allem „Warbands“ war dabei extrem beliebt. Die Grundidee dahinter ist, dass man die Zeit der Spielerinnen und Spieler mehr respektieren will.

Die allermeisten Freischaltungen sollen demnach „accountweit“ werden – das trifft vor allem für Ruf zu. Vorbei sind die Zeiten, in denen man mit mehreren Twinks den Ruf erst hochbringen muss. Wenn ein Charakter den Ruf hat, haben alle ihn.

Die zweite große Neuerung betrifft Transmogs. Künftig werdet ihr in der Lage sein, Transmog-Items aus allen Rüstungs-Klassen zu sammeln. So könnt ihr beispielsweise als Magier auch Platten-Gegenstände sammeln und diese eurer Sammlunng hinzufügen, obwohl Magier gar keine Platte verwenden können.

Beachtet allerdings, dass dies nicht die Fähigkeit zur Transmogrifikation selbst betrifft. Ein Magier muss beim Transmogrifizieren auch weiterhin aus Stoff- oder Cosmetic-Items wählen. Lediglich die Freischaltung der Gegenstände ist ohne Einschränkung möglich.

Die Erlebnisse unseres Redakteurs Benedict auf der BlizzCon seht ihr hier:

Wie sieht das Warbands-Feature aus? Die Entwickler betonen, dass „Warbands“ kein neues Interface im Spiel bietet. Es gibt also keine Übersichtsseite für die „Warbands“ – das ist einfach nur der interne Name für dieses System. Sobald „The War Within“ live ist, werden einfach die Daten all eurer Charaktere zusammengefasst.

Vor allem betrifft dies Ruf-Freischaltungen. Viele Spielerinnen und Spieler haben auf alten Charakteren viel Ruf bei zahlreichen Fraktionen gesammelt, aber im Laufe der Jahre ihren „Main“ gewechselt. Der neue Hauptcharakter hat die entsprechenden Ruf-Freischaltungen bisher noch nicht.

Was bedeutet das für neue Ruf-Fraktionen? Fraglich ist noch, wie diese Freischaltungen für neue Ruf-Fraktionen funktionieren. Immerhin wäre es so möglich, dass man mit mehreren Charakteren Quests farmt, um besonders schnell eine Ruf-Fraktion hochzubringen. Alle, die nur einen Helden spielen, wären dann im Nachteill. Hier wird es vermutlich von Blizzard Limitierungen geben, dass bestimmte Quellen nur einmal Ruf für den ganzen Account gewähren.

Wie gefallen euch diese Neuerungen?