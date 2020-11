In WoW wartet auf neue Helden gerade der Tod in der Zombie-Apokalypse

In World of Warcraft ist gerade eine tödliche Seuche ausgebrochen. Die verwandelt Spieler in infizierte Zombies. Davor sind auch neue Helden nicht sicher, die schon in den Startgebieten reihenweise draufgehen.

Was ist gerade in WoW los? Im Rahmen des Pre-Events zum kommenden WoW-Addon Shadowlands ist gerade die große Zombie-Seuche ausgebrochen. Das begann damit, dass verseuchte Gegenstände im Spiel aufgetaucht waren, die erste Spieler infizierte.

Diese verwandelten sich in blutrünstige Zombie-Monster. Die wiederum können andere Spieler und NPCs anfallen und ebenfalls zu Zombies machen. Daher sind gerade die Hauptstädte Sturmwind und Ogrimmar von Zombies heimgesucht und ein normales Spielen ist oft nicht möglich.

Das ist in den Startgebieten los: Die Zombie-Seuche macht allerdings auch nicht vor den Startgebieten halt, wo ebenfalls schon Zombies gesichtet wurden. Dort halten sie dann blutige Ernte unter den wehrlosen Starter-Helden, die sich dort tummeln.

So berichtet ein Spieler auf reddit, dass er seinen nagelneuen Helden gar nicht erst spielen konnte, da er schon während der Intro-Cutscene von den gierigen Zombies gefressen wurde. Einen Screenshot von seinem Helden, der chancenlos von den Untoten verwurstet wurde, kommentiert er lakonisch mit:

„Habt ihr schon einmal jemanden während einer Intro-Cutscene sterben sehen? Ja… Ich auch nicht. Willkommen beim Prepatch!“

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Reddit Inhalt

Starter-Helden sind nicht mehr überall sicher

So reagieren die Spieler: Die Reaktionen der Leser auf reddit fielen recht eindeutig aus. Man beklagte allgemein, dass dieses Zombie-Event oft störe und das Spiel ruiniere:

Teelolws sagt: „Ich erinnere mich, dass Blizzard mal gesagt hat, das der Grund, warum man auf PvP-Servern Allianz/Horde Gebiete hat, derjenige sei, dass man nicht während einer Cutscene gegankt werden kann. Wie sich die Zeiten ändern.“

Grasswhistle28 hat konkrete Gründe, warum ihm das Event nicht taugt: „Dieses Event ist aus zwei Gründen ein großer Misserfolg: Zombies sind zu schwach, um wirklich Hauptstädte zu überfallen, es sei denn, man hat mehr Leute, die Zombie spielen. Die Tatsache, dass man sich kuriert, indem man mit NPCs in den Städten spricht, verschlimmert dies noch. Was dann dazu führt: Leute, die Zombies sein wollen, griefen in Nicht-Hauptstädte, wo es nicht annähernd genug Spieler gibt, um sie aufzuhalten. Das bedeutet, dass man Quest-Knotenpunkte belagert.

Arvoleth hat eine kreative Lösung: „Ich habe eine Bankchar der Stufe 1 in SW, der jedes Mal, wenn ich mich einlogge, von Zombies getötet wird. Meine clevere Lösung war, meine Post und AH Sachen im Zwergenviertel zu erledigen … es ist ganz in der Nähe des Friedhofs.“

Diese Helden sind sicher: Es gibt aber Orte, wo ihr in Sicherheit neue Helden erstellen könnt. Wenn ihr einen Charakter erstellt, dann könnt ihr ihn auch im neuen Startgebiet „Exile’s Reach“ starten lassen. Dort sind keine Zombies erlaubt und ihr könnt euch in Ruhe auf Shadowlands einstellen.

Jemand, der hingegen das Event hart feiert und sich an dem Gejammer der Betroffenen erfreut, ist unser MeinMMO-Hausdämon Cortyn. Sie findet es gut, dass gerade das grelle Chaos in World of Warcraft ausgebrochen ist und so gut wie niemand in den Hauptstädten sicher ist. Solche Events gehören halt zu einer lebendigen Welt wie WoW, laut Cortyn, einfach dazu und zum Start von Shadowlands ist eh alles vorbei.