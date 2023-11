WoW: Die legendäre Axt Fyr’alath für alle – So funktioniert die „Bad Luck Protection“

Ihr wollt die legendäre Axt Fyr’alath in World of Warcraft bekommen? Wir verraten, wie das mit dem Drop funktioniert – und wie eure Chancen steigen.

In World of Warcraft Dragonflight ist vor einigen Tagen zum ersten Mal die legendäre Axt „Fyr’alath the Dreamrender“ gedroppt und zwar für die Profi-Gilde Echo, die das World-First-Rennen gewonnen hat.

Jetzt stand die erste Server-Wartung nach dem Ende des Rennens an und damit ist die Waffe auch für alle anderen Schwierigkeiten „freigeschaltet“. Todesritter, Paladine und Krieger können also darauf hoffen, Fyr’alath von Fyrakk zu plündern.

Damit ihr aber nicht ewig auf diese Waffe warten müsst, gibt es „Bad Luck Protections“ – also Mechanismen, die dafür sorgen, dass es mit zunehmender Zeit immer wahrscheinlicher wird, dass ihr die Waffe bekommt. Wir verraten euch, wie das funktioniert.

Die legendäre Axt von Fyrakk.

Wie kann Fyr’alath droppen? Das kommt drauf an, auf welcher Schwierigkeit ihr unterwegs seid:

LFR, Normal und Heroisch: Fyr’alath droppt als „Personal Loot“ – ihr müsst nicht darum würfeln.

Mythisch: Fyr’alath kann zusätzlich als Gruppen-Beute droppen, um die dann gewürfelt wird oder anderweitig vom Raid vergeben.

Hinzu kommt, dass eure Chance höher ist, je härter die Schwierigkeit des Raids. Wenn ihr den Raid Amirdrassil auf „Normal“ besucht, dann hat die Waffe eine höhere Dropchance als im LFR. Auf „Heroisch“ ist eure Chance wiederum höher als auf „Normal“ – und die höchste Chance habt ihr auf „Mythisch“.

Gleichzeitig ist es aber so, dass die höheren Schwierigkeiten eure Loot-Chancen bündeln. Wenn ihr also den Raid auf „Heroisch“ besucht und Fyrakk dort tötet, dann enthält das bereits eure Loot-Chance aus „Normal“ und „LFR“.

Es lohnt sich also nicht, den Raid mehrfach auf unterschiedlichen Schwierigkeiten pro Woche zu besuchen. Erledigt nur die höchste Schwierigkeit, zu der ihr in der Lage seid und ihr habt das Maximum getan.

Wie funktioniert die Bad Luck Protection? In der Vergangenheit hat sich der „Schutz vor Pech“ im Laufe der Wochen erhöht, wenn ihr Endbosse immer wieder bezwungen habt. Bei Fyr’alath ist das ein wenig anders, denn ihr könnt Items bekommen, die eure Drop-Chance in Zukunft erhöht:

Wenn ihr Fyrakk bezwingt (egal auf welcher Schwierigkeit), dann hinterlässt er ein „Greater Ember of Fyrakk“ – bei Benutzung „stimmt ihr euch weiter auf die Hymne von Fyr’alath ein“. Das bedeutet, dass künftig eure Chance höher ist, dass Fyr’alath für euch droppen kann.

Zusätzlich dazu haben alle Bosse auf heroischer und mythischer Schwierigkeit in Amirdrassil eine Chance, einen „Lesser Ember of Fyrakk“ zu droppen. Dieser erhöht ebenfalls eure Drop-Chance für die Zukunft, allerdings in einem kleineren Ausmaße.

Wenn ihr die Glut verwendet, egal ob die kleine oder große, steigt damit eure Drop-Chance für Fyr’alath immer weiter an. Mit jeder Woche, in der ihr Glut findet und verwendet, wird die Chance also größer und größer.

Für wen kann Fyr’alath droppen? Die legendäre Axt kann für Todesritter, Paladine und Krieger droppen und zwar egal, welche Beutespezialisierung ihr gerade aktiv habt. Ihr könnt die Axt also auch bekommen, wenn ihr gerade als Schutz-Krieger unterwegs seid, der eigentlich keine Zweihand-Waffen verwendet. So müsst ihr nicht vor dem Boss die Beutespezialisierung ändern – ihr müsst nur zu den drei Klassen gehören und habt eine Chance auf die Waffe.

Was bedeutet das insgesamt? Zusammengefasst kann man sagen:

Besiegt Fyrakk jede Woche auf eurer höchstmöglichen Schwierigkeit, um die maximale Drop-Chance zu haben.

Wenn ihr könnt, besiegt Raid-Bosse in Amirdrassil auf „heroisch“ und „mythisch“, um eure Drop-Chance für die kommenden Wochen weiter zu erhöhen.

Alles klar soweit?

Wenn die Waffe droppt, könnt ihr sie übrigens noch nicht verwenden – das Anlegen kostet euch mehr als 1.000.000 Gold.