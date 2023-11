WoW: Wenn ihr die neue, legendäre Zweihand-Axt anlegen wollt, kostet das 1 Million Gold

Das neue Legendary in World of Warcraft ist teuer – sehr teuer. Ihr braucht mehr als nur Glück. Ihr braucht auch echt viel Gold.

Das Rennen um den „World First Kill“ in World of Warcraft Dragonflight ist vorbei. Die europäischen Spieler von Echo konnten sich den mythischen Kill an Fyrakk sichern und damit das Rennen für sich entscheiden – selbst wenn die Amerikaner von Team Liquid nur wenige Stunden später nachzogen.

Doch wie auch schon im letzten Raid, hat der erste Kill der mythischen Variante von Fyrakk etwas ganz Besonderes freigeschaltet: Die legendäre Axt Fyr’alath. Diese kann vom finalen Endboss droppen und dürfte irgendeinen Stärke-Charakter sehr, sehr glücklich machen – zumindest im ersten Augenblick.

Denn die Waffe hat „versteckte Kosten“, die man erst einmal bezahlen muss.

Was ist mit der Waffe? Wenn ihr „Fyr’alath the Dreamrender“ zum ersten Mal anlegt, dann beginnt die Waffe damit, euren Charakter zu überwältigen. Die Macht der Schattenflamme ist einfach zu stark. Ihr erhaltet dann eine Quest, in deren Verlauf ihr erfahrt: Wenn ihr die Waffe tragen wollt, dann müsst ihr sie durch einen neuen Griff modifizieren, damit ihr nicht von den Energien verschlungen werdet. In drei Schritten müsst ihr den Griff aufwerten, um die Waffe endlich führen zu können.

Die legendäre Axt von Fyrakk.

Dabei ist die Waffe extrem lohnenswert. Denn sie hat einen starken „Benutzen“-Effekt, der mal eben im Verlauf von 3 Sekunden fast 500.000 Schaden an mehreren Zielen verursachen kann. Dazu gibt es noch den passiven Effekt, der getroffene Feinde mit einem Schaden-über-Zeit-Effekt belegt, der bei Aktivierung nochmal den Schaden erhöht.

Was ist so teuer? Das Teure an dieser Questreihe sind die notwendigen Materialien. Denn während ihr einige Reagenzien so in der offenen Welt finden könnt, brauchen andere Materialien vor allem den Einsatz eures Geldbeutels. Hier die Liste von allen Handwerksmaterialien, die ihr entweder direkt im Auktionshaus kaufen könnt oder über Handwerksaufträge in Auftrag geben müsst:

Schritt 1:

Zaralekleuchtsporen x400

Obsidiankobrahaut x3

Träumende Essenz x 5

Morastschlickbalg x 50

Schritt 2:

Schattenflammenessenz x10

Kosmische Tinte x250

Runenverzierte Krümmrinde x 50

Schritt 3:

Erwecktes Feuer x150

Erweckte Erde x100

Erweckte Ordnung x 50

Resonierender Kristall x200

Wie teuer ist das Ganze? Auch wenn die Preise sich immer ein wenig in Schwankung befinden, dürftet ihr auf den meisten Realms aktuell zwischen 1.000.000 und 1.200.000 Gold für die ganzen Materialien hinblättern. Es ist davon auszugehen, dass die Kosten für die Materialien in den nächsten Tagen aber vielleicht noch etwas steigen, wenn der Bedarf aufgrund der erhöhten Waffenmenge zunimmt.

Was haltet ihr davon, dass ein Legendary noch solche Zusatzkosten hat? Eine gute Sache, um es wirklich besonders zu machen? Oder viel zu teuer und damit eine Entwertung der Waffe?