WoW bringt Echtzeit-Chat-Zensur – Will Fieslinge blocken, bevor sie Schaden anrichten

World of Warcraft scannt eure Chats in Echtzeit – und beleidigende Nachrichten werden gefiltert. Zensur oder ein richtig gutes Feature?

Das nächste Update von World of Warcraft ist schon auf dem PTR verfügbar. Der Patch 10.1.7 Fury Incarnate bringt dabei nicht nur neue Inhalte für Nachtelfen und Verlassene, sondern auch einige Komfortfunktionen. Blizzard will den Chat zwischen Spielerinnen und Spielern künftig in Echtzeit moderieren – toxische Nachrichten sollen dabei automatisch rausgefiltert werden.

Wie soll das funktionieren? Mit Patch 10.1.7 wird der Chat von World of Warcraft in Echtzeit moderiert. Das heißt, wenn das Spiel erkennt, dass eine Nachricht beleidigende Wörter enthält, greift der Filter automatisch.

Wenn das Spiel eine potenziell toxische Nachricht erkennt, wird die Nachricht sofort ausgeblendet und ihr bekommt stattdessen eine Option angezeigt, die Nachricht bei Bedarf dennoch einzublenden.

Solltet ihr euch die Nachricht trotzdem anschauen wollen, wird darunter sofort die „Spieler melden“-Option angezeigt, sodass ihr die Nachricht und den entsprechenden Charakter sofort melden könnt.

Das System ist übrigens nur bei Charakteren aktiv, die sich nicht in eurer Freundesliste befinden. Chat-Nachrichten von Freunden werden grundsätzlich nicht gefiltert.

Was bringt das Melden? Das Melde-System in World of Warcraft ist umstritten. Auch wenn Blizzard das nicht bestätigt hat, scheinen Teile der Sanktionen automatisiert abzulaufen. Das hat in der Vergangenheit bereits immer wieder zu Problemen geführt. So hat ein „Handwerks-Kartell“ einfach unliebsame Mitspieler durch dauerhaftes Melden zum Schweigen gebracht, um die Konkurrenz auszuschalten.

Aktuell haben die Spieler in WoW mit dem neuen Mega-Dungeon zu kämpfen:

Was bringt das neue System? Die neue Funktion dürfte vor allem Spielerinnen und Spieler schützen, die schlicht gar nicht mit toxischen Nachrichten in Berührung kommen wollen. Gleichzeitig macht das Feature es aber auch leichter, entsprechende Übeltäter direkt zu melden, da diese Option deutlich prominenter angezeigt wird, anstatt erst über einen Rechtsklick auf den Namen zu erscheinen.

Es ist also ein weiterer Schritt, um World of Warcraft zu einer freundlicheren Umgebung zu machen.

Ist das Feature Pflicht? Nein. Wer nicht möchte, dass Nachrichten gefiltert werden, kann das in den Optionen auch einfach wieder abschalten. Dann werden alle Nachrichten zu euch durchgelassen. Die Möglichkeit, eine beleidigende Nachricht zu melden, habt ihr natürlich weiterhin.

Was haltet ihr von dieser Neuerung? Eine gute Sache, um toxische Kommentare zu reduzieren? Oder bringt das gar nichts?