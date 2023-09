WoW HC: „Hunter Item!“ – Streit um Loot führt zu Duell, bei dem der Unterlegene alles verliert

Loot-Gier in WoW Classic führte zu einem Duell bis zum Tod. Ein dramatisches Spektakel, bei dem ein Charakter sein permanentes Ende fand.

Vor einigen Tagen sind die Realms von „WoW Classic Hardcore“ gestartet. Dort können Fans nochmal die ursprüngliche World of Warcraft erleben, allerdings mit einem harten Twist: Jeder Charakter hat nur ein einziges Leben. Wer stirbt, der bleibt auch tot – und das für immer.

Das führt dazu, dass eigentlich kleine Streitereien zu dramatischen Momenten werden, in denen über das Leben eines Charakters entschieden wird. Und der wohl beste Grund ist, wie könnte es in WoW anders sein, die Beute.

Hunter hat Need auf Stoff-Item

Was ist vorgefallen? In WoW Classic Hardcore sind Dungeons besonders gefährlich. Zahlreiche Elite-Gegner warten im Dungeon und damit auch viele Möglichkeiten, besonders schnell zu sterben. Wer sich in die Instanzen wagt, der hofft auf gute Beute, die dieses Risiko lohnenswert macht. So ging es auch dem Magier Mcwiggles, der sich am Ende freut, weil der begehrte „Gürtel von Arugal“ droppte. Das ist ein Stoffgürtel, der einen dicken Bonus auf Intelligenz und kleinere Boni auf Willenskraft und Beweglichkeit gibt.

Grundsätzlich ein sehr gutes Item für Stoff-Klassen, aber gerade in WoW Classic würfeln auch andere Klassen gerne auf alle Items. Vor allem Jäger sind dafür berüchtigt – immerhin ist alles ein „Hunter Item“, weil Jäger fast alles verwenden können, egal ob es ihnen einen großen Bonus bringt oder nicht.

Es kommt, wie es kommen muss: Nicht Mcwiggles gewinnt den Gürtel, sondern der Jäger Butternutz. Und das war der Auslöser für ein Duell auf Leben und Tod.

Massen versammeln sich vor der Hauptstadt, um das Duell zu sehen

Was ist das für ein Duell? In WoW Classic Hardcore können Spieler andere zu einem „Mak’gora“ herausfordern. Das ist im Grunde ein normales Duell, endet jedoch nicht bei einem Lebenspunkt. Stattdessen geht der Kampf solange, bis ein Spieler stirbt und der Charakter damit als verloren gilt.

Der Loot-Streit eskalierte so weit, dass beide zu diesem tödlichen Duell bereit waren und sich vor den Toren von Orgrimmar treffen wollten.

Dieses „Loot-Drama“ sprach sich relativ schnell herum, sodass mehr Spieler sich versammelten und dem Duell beiwohnen wollten.

Wie bei einem richtigen Mak’gora wurden die beiden im Vorfeld von anderen gesegnet – es gab also viele Buffs für den Magier, aber auch für den Jäger und sein Pet.

Wie ging das Duell aus? Auch wenn der Magier Mcwiggles das Duell gefordert hatte, war der Kampf relativ eindeutig. Nachdem Mcwiggles das Pet des Jägers erst in ein Schaf verwandelt und dann direkt wieder befreit hatte, dauerte es gar nicht lange, bis Butternutz triumphierte. Er nutzte einfach viel zu gut die Sichtlinien der Stadttore von Orgrimmar und konnte so den Sieg für sich erringen.

Die Moral von der Geschichte? Jäger sind auch nach 20 Jahren noch fiese Ninja-Looter, aber wenn sie einmal etwas haben, dann geben sie es auch nicht mehr her.