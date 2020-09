WoW: Die Allianz ist mächtiger als die Horde – Endlich ist es bewiesen

Allianz-Spieler sind im PvP von WoW einfach besser. Das liegt aber nicht an ihrem Können, sondern an einem unfairen Vorteil, der sie fast unbesiegbar machen kann.

So alt wie die World of Warcraft selbst ist auch die Frage, welche der beiden Fraktionen eigentlich die Hosen anhat und die stärkere ist. Die Horde oder doch die Allianz? Das neuste Video vom Paladin Rextroy hat dazu nun eine eindeutige Antwort gefunden: Es ist die Allianz. Schuld daran sind aber nicht die überlegenen Spieler, sondern eine kleine Kröte, die zu absurd hoher Heilung führt.

Worum geht es? Rextroy hat wieder eine neue Möglichkeit gefunden, um im PvP ein wenig zu trollen. Anstatt Feinde mit Onehits zu besiegen, vertraut er dieses Mal auf massive Eigenheilung, die ihn alle paar Sekunden um mehrere Hunderttausend Lebenspunkte heilt. In seinem neusten Video zeigt er, wie er sich gleich gegen mehrere Horde-Spieler behaupten kann, die ihn einfach nicht umbringen können. Im Schnitt kommt er so auf 60.000 Heilung pro Sekunde, was für einen Vergeltungs-Paladin ziemlich beeindruckend ist.

Warum funktioniert das? Der Grund dafür ist die Schadensskalierung, die in weiten Teilen der World of Warcraft aktiv ist. Hochstufige Charaktere verursachen massiven Schaden an Kreaturen, die im Level weit unter ihnen sind. Das ist grundsätzlich in allen Gebieten der offenen Welt aktiv, außer in Kul Tiras, Zandalar und den dazugehörigen Gebieten von Battle for Azeroth.

Diese Skalierung sorgt dafür, dass Gegner auf Stufe 1 gerne mal mit mehreren Millionen Schadenspunkten getroffen werden. Bei einem hohen Lebensraub-Wert heißt das wiederum, dass der eigene Charakter massiv geheilt wird.

Denn: Bei einem kritischen Treffer von 1.000.000 Schaden und einem Lebensraub von 30% gibt es satte 300.000 Lebenspunkte als Heilung.

Wie genau funktioniert das? Der Star bei dieser Methode ist das Item „Sanft gedrückte Kröte“. Das können lediglich Mitglieder der Allianz bei der Alten Loola im Schattenmondtal von Draenor kaufen. Der Gegenstand erschafft eine kleine Level-1-Kröte, die anschließend attackiert werden kann.

Mittels eines Makros sorgt Rextroy dafür, dass eine Kröte genau an seiner Stelle erscheint und dann im nächsten Augenblick schon von ihm mit einem mächtigen kritischen Treffer vernichtet wird. Etwas, das grundsätzlich alle Klassen machen können, wenngleich es mit AoE-Fähigkeiten einfacher ist.

Rextroy verteilt wieder Klatschen

Voraussetzung dafür ist natürlich Ausrüstung mit entsprechend viel Lebensraub. Ein ganzes Set davon zu sammeln, kann vermutlich lange dauern, doch aktuell ist das mit der Verderbnis noch möglich. Je stärker der Lebensraub, desto höher fällt auch die Heilung durch die Kröte aus.

Weil nur die Allianz diese Kröte kaufen kann, hat auch nur die Allianz Zugriff auf diese massive Eigenheilung in der offenen Welt. Es ist aber wohl nur eine Frage der Zeit, bis Blizzard die Kröten abschwächt.

Mit Patch 9.0 wird das Ganze übrigens schwieriger, weil Verderbnis wegfällt und damit auch möglicher Lebensraub reduziert wird. Aber Patch 9.0 scheint sich zu verzögern.

Horde-Spieler dürfen nun gerne Einspruch einlegen …