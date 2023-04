WoW will endlich die größte Barriere für Zweitcharaktere einreißen – Accountweiter Ruf

World of Warcraft hat ein neues Cinematic veröffentlicht. Die Inkarnationen bahnen sich ihren Weg in das neue Gebiet …

[Wenn man einen neuen Charakter spielen will], dann heißt das, dass man Dinge zurücklassen muss, die man sich hart erarbeitet hat und an alte Charaktere geknüpft sind. Wir wissen, dass sich das nicht gut anfühlt. Ganz grundsätzlich ist die Richtung, in die wir uns als Team bewegen, diese Barrieren zwischen den Charakteren einzureißen und deine Errungenschaften als Spieler für sich selbst stehenzulassen.

Was wurde zu accountweitem Ruf gesagt? MrGM erklärte im Interview, dass für ihn immer so eine innere Barriere besteht, einen neuen Charakter wirklich ernst zu spielen. Viele dieser Barrieren wären über die Jahre abgebaut worden, aber die Ruf-Fraktionen sind noch immer vorhanden. Einen Charakter, der mehr als 100 Ruf-Fraktionen auf ehrfürchtig gefarmt hat, lässt man nicht gerne hinter sich.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In den vergangenen Jahren ist die Community von World of Warcraft immer lauter geworden. Viele Barrieren im Spiel werden als störend angesehen und manch ein langjähriger Fan traut sich kaum, einen neuen Charakter anzufangen, weil man dann auf viel Erarbeitetes verzichten müsste.

Die große Streitfrage nach dem accountweiten Ruf scheint endlich geklärt. In World of Warcraft wurde das wohl entschieden.

Insert

You are going to send email to