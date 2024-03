Das neue Event in WoW macht trotz Bugfix komische Dinge, überschüttet Spieler mit Loot

Eigentlich sollten die Portale des gerade laufenden Hearthstone-Events in World of Warcraft gefixt sein. Doch berichten Spieler weiterhin von unberechenbaren Gegnerwellen. Eine Gruppe bekam es dabei mit einem besonders lohnenden Kampf zu tun.

Was ist das für ein Hearthstone-Event in WoW? Die Blizzard-Entwickler feiern derzeit das 10. Jubiläum von Hearthstone in World of Warcraft. Im Zuge der Party könnt ihr in den Städten Valdrakken, Sturmwind und Orgrimmar an Hearthstone-Turnieren teilnehmen.

Außerdem tauchen regelmäßig Portale auf, aus denen Gegnerwellen strömen. Wenn ihr die plötzlichen Angreifer zurückschlagt, winken mit etwas Glück nette Belohnungen wie das Mount Kompassrose oder das Haustier Sarge. Alle weiteren Details zum Event findet ihr in unserer Übersicht.

Welche Probleme gab’s mit den Portalen? Für eine gewisse Zeit tauchten in Sturmwind fast pausenlos immer neue Portale auf. Als das gefixt war, kritisierten einige Spieler, dass die Portale immer nur in einer der drei Städte auftauchten. Auch das passten die Entwickler mit einem Hotfix an (via offizielles WoW-Forum). Jetzt könnt ihr die Wellen zu jeder Stunde in allen drei Städten bekämpfen.

Das aktuelle Hearthstone-Event versüßt die Wartezeit auf The War Within:

Trotz der Anpassungen legen die Portale offenbar weiterhin ein unberechenbares Verhalten an den Tag. Hardheaded_Hunter berichtet auf Reddit, dass seine Gruppe es mit einem besonders kuriosen Spawn-Bug zu tun bekam.

Aus einem Portal kamen nämlich plötzlich zwölf Versionen von Dr. Boom geströmt. Klar, dass die überraschten Spieler zunächst überwältigt wurden. Als sie die Welle aus Bossen nach vielen Wiederbelebungen schließlich besiegen konnten, wartete die nächste Überraschung auf das siegreiche Team: Jeder Dr. Boom hatte Loot für die Spieler dabei.

Wie läuft das Event für gewöhnlich ab? Normalerweise bekommen Spieler es mit immer nur einem Dr. Boom zu tun, der zudem nur mit Glück Beute für die Kämpfer im Gepäck hat.

Entsprechend frustriert fallen einige Kommentare unter dem Post aus.

Hitentaco schreibt etwa: „Was zur … Und ich bekomme nicht einmal Loot von einem Dr. Boom“

Drazje ergänzt: „Hier ist es dasselbe. Ich habe sie viermal erledigt und noch keinen Loot.“

Da einige andere Spieler regelmäßig Loot von den Bossen abgreifen, spekuliert die Community nun, ob es weitere Bugs gibt, die sich auf die Beutechance auswirken. Eine Theorie: Wer Wilde Hearthstone-Karten des Events im Inventar hat, geht häufiger leer aus. Was sind eure Erfahrungen?

