Wir wollen ein Ranking der beliebtesten Allianz-Raids in Final Fantasy XIV aufbauen. Macht mit und erzählt uns, welcher davon euer Favorit ist.

Darum geht’s: Eine der Endgame-Aktivitäten in MMORPGs sind die großen Raids, die auf viele Spieler ausgelegt. Auch Final Fantasy XIV hat solche Schlachtzüge. Sie gelten als Königsdisziplin im PvE.

Die größten dieser Raids heißen “Allianz Raids”, weil sie aus einer Allianz bestehen, also 3 Gruppen mit je 8 Leuten. Sie werden daher auch wahlweise 24-Mann-Raids genannt. Wie die meisten Kampfinhalte im Endgame sind auch diese Instanzen bombastisch inszeniert. Sie erzählen ihre eigenen Geschichten und versorgen die Spieler mit starker Ausrüstung und Upgrade-Materialien.

Bis jetzt gibt es in FFXIV 4 große Allianz Raids, einen pro Addon:

Der Kristallturm war der erste 24-Mann-Raid in Final Fantasy XIV und erzählte die Geschichte rund um das Allagische Imperium und dessen Untergang.

Beim “Schatten von Mhach”-Raid erschien in dem Himmel während der Erweiterung Heavensward ein geheimnisvolles Flugschiff. Die Spieler erkundeten es und erfuhren mehr über den großen Magierkrieg zwischen Amdapor und Mhach.

In der Rückkehr nach Ivalice ging es für die Spieler in den Osten von Hydaelyn, wo sie das zerstörte Land von Rabanastre aufsuchen und dort ein Jahrhundert altes Geheimnis entdecken.

YoRHa: Dark Apocalypse ist der aktuellste 24-Mann-Raid in FFXIV und spielt auf der ersten Splitterwelt. Dort entdecken die Zwerge Anogg und Konogg seltsame Ruinen in den Bergen, in denen noch seltsamere Maschinenwesen lauern.

So könnt ihr abstimmen: Verratet uns euren Lieblings-Allianz-Raid in dem Umfrage-Tool weiter unten. Ihr könnt nur eine Stimme abgeben und die Wahl kann nachträglich nicht mehr geändert werden. Überlegt es euch also gut, wofür ihr abstimmt.

Also haut raus: Welcher der 4 Raids hat euch am meisten gefallen? War daran alles gut oder fandet ihr nur bestimmte Abschnitte richtig gut? Schreibt es uns in die Kommentare und erzählt über eure Erfahrungen in den Allianz-Raids.

Viel Spaß beim Abstimmen!

Der nächste Ally-Raid kommt übrigens mit dem Patch 6.1 im neuen Addon Endwalker:

