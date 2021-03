Warframe ist ein Multiplayer-Online-Shooter von Digital Extremes, der vom Gameplay und Setting an Destiny erinnert. Ihr spielt in Warframe einen so genannten „T...

Wie geht es nach Patch 29.10 weiter? Für Warframe ist bald der Release von Update 30 “Call of the Tempestarii” geplant. Dort sollen ein neuer Warframe und weitere Inhalte für Railjacks kommen.

Ein weiterer cooler Aspekt für Solo-Spieler ist die NPC-Crew. Zwar müsst ihr dafür zuerst euer Kommando Inhärenzen leveln, doch darüber kommt ihr an Crew-Slots, die ihr dann bei Ticker in Fortuna besetzen könnt.

