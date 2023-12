Wann geht Fortnite wieder? Alles zum Server Down vor Chapter 5 Season 1

In Fortnite lief das Live-Event ab und nun starren alle Spieler gespannt auf einen Bildschirm mit der Frage, wann es endlich weiter geht. Wir von MeinMMO teilen euch alle wichtigen Informationen mit, die ihr wissen müsst.

Was passierte heute in Fortnite? In Fortnite konnten Spieler im Live-Event von Chapter 4 Season: OG neue Dinge wie eine Welt voller Lego, Konzerte und Rennen mit schnellen Autos erkunden. Zudem hielt Eminem ein kleines Konzert ab. Nachdem Spieler nun das Live-Event miterleben konnten, hat Epic Games die Server von Fortnite deaktiviert. Wir begleiten euch durch die Downtime und zeigen euch, was ihr erwarten könnt.

Falls ihr genau wissen wollt, wie das Event abgelaufen ist, haben wir für euch den passenden Beitrag:

Dazu haben wir noch das Video von Chapter 5 Season 1 eingebunden:

Fortnite Server Status – Wann kann man wieder spielen?

Wie lange dauert die Downtime? Das kann leider noch niemand genau absehen. Jede Downtime in Fortnite dauert in der Regel zwischen ein bis drei Stunden. Darüber hinaus handelt es sich hierbei jedoch um einen neuen Chapter-Start. Es könnte also sein, dass die Server erst gegen Mittag oder Nachmittag erreichbar sein werden.

Wann kommen die Patch Notes? Im Normalfall veröffentlicht Epic Games zu einem großen Chapter-Release eine riesige Liste aller Neuerungen, die Spieler erwarten können. Sollte also die Liste öffentlich gemacht werden, fertigen wir für euch einen „Patch Notes“-Artikel an. Diesen verlinken wir euch dann hier.

Leaks zur neuen Chapter 5 Season 1

Gibt es Neuigkeiten für Chapter 5? Den einzigen Leak, den wir euch bislang auflisten können, ist die mögliche Map von Chapter 5. Diese wurde in den Daten gefunden und mit dem Namen „Helios“ hinterlegt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Sollten weitere Leaks vor oder während dem Release von Chapter 5 erscheinen, werden wir euch diese natürlich hier auflisten.

Was haltet ihr vom kommenden Chapter? Habt ihr schon die Kooperationen mit Family Guy und Meta Gear Solid angeschaut und wenn ja, wie gefallen sie euch? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!