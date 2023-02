Valorant wird bald auf einigen PCs nicht mehr laufen – Neues Update ändert Systemvoraussetzungen

Damit ihr gut in New World einsteigen könnt, haben wir 5 nützliche Tipps für euch im kurzen Video zusammengestellt.

Riot Games arbeitet nicht nur an Anti-Cheat-Maßnahmen für Valorant, sondern auch an einem neuen Shooter. Dieser könnte Spekulationen zufolge im Universum von Valorant spielen und Konkurrenz für Destiny 2 werden.

Was sagen die Spieler? In den Kommentaren unter der Ankündigung sind viele Spieler, die anscheinend kein Problem mit dem Update haben. Einige sprechen über andere Probleme, die sie im Spiel erlebten. Andere stellen scherzhaft die Frage, ob Windows XP funktioniere.

Insgesamt verwenden also lediglich 1,99 % aller Steam-User ein Windows-Betriebstsystem, das älter ist als Windows 10 (via Steam ).

Was ist das für ein Update? Riot Games hat am 25. Februar via Twitter bekannt gegeben, dass der Taktikshooter Valorant ab dem 14. März 2023 den Support für Windows 7, 8 und 8.1 beenden wird. Das Spiel wird also auf PCs, die ein älteres Betriebssystem als Windows 10 installiert haben, nicht mehr laufen.

