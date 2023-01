Valorant: 14-jähriger Schüler ist der jüngste Spieler, der jemals Rang 1 Radiant erreicht hat

Der 14-jährige DarXcioo hat einen Rekord in Valorant aufgestellt. Er ist der jüngste Spieler, der den Rang 1 Radiant im beliebten Shooter von Riot Games erklommen hat.

DarXcioo erreichte am 26. Januar 2023 den weltweit höchsten Rang in Valorant. Selbst wenn man von seinem jungen Alter einmal absieht, ist das eine erstaunliche Leistung! Der Shooter von Riot Games gilt nämlich als sehr kompetitives Spiel, die Konkurrenz ist also extrem hoch.

DarXcioo spielt Valorant erst seit ungefähr 3 Jahren auf höchsten Niveau. Damals stieß er zum ersten Mal in die Spitze vor und erreichte eine Platzierung mit dem Rang Radiant. Die Leistung wird umso beachtlicher, wenn man bedenkt, dass das junge Talent noch zur Schule geht.

Das junge Alter ist nicht immer unproblematisch: Erst vor kurzem wurde ein 11-jähriger Junge aus Brasilien auf Twitch gebannt, weil er Valorant streamte.

Wer ist DarXcioo? Außer dass er großen Gefallen an Valorant findet und er später einmal Profi werden möchte, ist nicht viel über DarXcioo bekannt. Seine Social-Media-Profile lassen aber vermuten, dass er aus Frankreich kommt, mindestens aber Französisch spricht.

Wenn ihr DarXcioo dabei zuschauen wollt, wie er die Ranked-Szene in Valorant aufmischt, dann könnt ihr das auf Twitch tun. Auf seinem Twitch-Kanal streamt DarXcioo regelmäßig Gameplay von Valorant. Sein Kanal hat mittlerweile fast 25.000 Follower. Erwartet jedoch nicht, dass er rund um die Uhr streamt, schließlich muss er irgendwann auch noch Hausaufgaben erledigen.

Neben Twitch ist er noch auf Twitter und YouTube unterwegs. Auf seinem YouTube-Kanal finden sich jedoch nur 2 Videos mit jeweils knapp mehr als 3000 Aufrufen, auf der Plattform folgen ihm insgesamt nur 453 Abonnenten. Sobald sich rumspricht, dass er die Nummer 1 der Welt in Valorant ist, dürften aber sicherlich noch einige Follower dazukommen.

In ein paar Jahren werden wir die Fähigkeiten von DarXcioo sicherlich auch bei einem Turnier bestaunen dürfen. Seht euch hier den Trailer zum größten Turnier in Valorant an:

Junges Talent träumt davon Profi zu werden und will nebenbei auch bei Twitch erfolgreich sein

Welche Agenten spielt DarXcioo am liebsten? In der aktuellen Saison spielt DarXcioo am liebsten die Agenten Raze, Jett und Killjoy. Mit jedem dieser Agenten hat er knapp 18 Stunden Spielzeit bei einer Winrate von 53,1 % als Raze, 48,5 % als Killjoy und beachtlichen 61,8 % als Jett.

Auch seine anderen Statistiken können sich sehen lassen! Mit dem Sturmgewehr Vandal ist DarXcioo besonders treffsicher, mit dieser Waffe erzeilte er bereits über 2.200 Kills!

Der E-Sport-Journalist Jake Lucky zeigt sich von DarXcioo's Leistungen beeindruckt

Wie geht es mit der Karriere von DarXcioo weiter? Aktuell steht er noch bei keinem Profi-Team oder bei einer E-Sport-Organisation unter Vertrag. Durch seine beachtlichen Leistungen dürfte er aber garantiert auf dem Radar von Talentscouts aufgetaucht sein. Vielleicht ja auch bei Disguised Toast, der Twitch-Streamer hat nämlich ein eigenes Profi-Team gegründet.

Wenn er in der Lage ist, sein hohes Niveau zu halten, steht einer großen Karriere im Profi-Bereich von Valorant sicherlich nichts im Weg. Bei Twitch dürfte er ebenfalls durchstarten, schließlich hat er mit seinen 14 Jahren schon die Grundsteine dafür gelegt.

Wir sind jedenfalls gespannt, wie es mit der Karriere dieses außerordentlichen Talents weitergeht und sind uns sicher, dass wir ihn in ein paar Jahren auch auf der großen Bühne wiedersehen.

