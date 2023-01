11-Jähriger gilt als einer der besten Valorant-Spieler, wird auf Twitch gebannt – „Fiel seiner Bekanntheit zum Opfer“

Ein 11-jähriger, der in der Valorant-Community als ein absolutes Shootertalent gilt, wurde auf Twitch gebannt. Der Grund dafür ist sein Alter. Die Meinungen in der Community sind gespalten.

Um wen geht es? Ein elfjähriger, brasilianischer Junge namens Lucas gehörte in der Community, trotz seines jungen Alters, bereits zu den Top-Spielern des Heldenshooters Valorant.

So schaffte er schon, sich den höchsten Rang „Radiant“ im Game zu erspielen. Seine Erfolge streamte er auf Twitch, war dabei jedoch nie allein: Entweder Lucas Vater oder Mutter waren immer anwesend.

Jedoch wurde der Junge nun auf der Plattform Twitch gebannt. Der Grund: Sein Alter.

Sollten Kinder auf Twitch streamen dürfen?

Warum wurde der Junge gebannt? Auf Twitch heißt es in den Datenschutzhinweisen unter dem Punkt „Privatsphäre von Kindern“ folgendes: „Du darfst die Twitch-Dienste niemals und in keiner Form nutzen, wenn du jünger als 13 Jahre bist“ (via Twitch, Stand: 07. Januar 2023).

Damit verstieß der Kanal von Lucas ganz klar gegen die Twitch-Richtlinien, was die Sanktion erklärt. Inzwischen wurde der Junge auch auf der Plattform Twitter gebannt, höchstwahrscheinlich aus demselben Grund.

Was sagt die Community dazu? Der Internetjournalist Jake Lucky veröffentlichte am 1. Januar 2023 Posts zu dem Bann von Lucas auf Twitter:

Dazu schreibt er, dass Lucas Eltern im Austausch mit Twitch stünden, um neue Wege zu finden, ihrem Kind das Erstellen neuer Inhalte zu ermöglichen.

Auch schreibt er: „Sie haben zu 100 % gegen die Regeln verstoßen, aber es scheint, als fiel Lucas seiner eigenen Bekanntheit zum Opfer, da er viral ging, diese Plattformen ihn entdeckten und somit die Regeln, die er brach“.

Die Familie von Lucas sei sich der Altersbeschränkung auf Twitch nicht bewusst gewesen, sähe aber ihre Schuld ein, so Jake Lucky in einem weiteren Twitter-Post.

Dabei wendet der Internetjournalist auch ein, dass es viele Familien-Kanäle und Streamer gäbe, bei denen die Eltern dabei sind, um ihren Kindern das Streaming zu ermöglichen.

Was sagen die User dazu? Der Bann spaltet die Community-Meinungen unter Jake Luckys Posts. Die eine Seite befürwortet den Bann und meint, dass Kinder einfach noch nicht im Internet in der Öffentlichkeit stehen, sondern sich stattdessen mit Dingen beschäftigen sollten, die ihres Alters angemessen sind.

Auf der anderen Seite argumentieren einige damit, dass der Junge mit dem Streaming das mache, was ihm Spaß bereite.

Außerdem seien auch andere Kinder in den sozialen Medien bekannt, womit Lucas kein Einzelfall darstelle. Schließlich gäbe es ähnliche Bereiche, wie beispielsweise Kinderdarsteller in Film und Fernsehen, die bereits in der Öffentlichkeit stünden.

