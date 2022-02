Valorant: Twitch-Streamer weigert sich offenbar, mit Frauen zu spielen – „Das ist nicht respektlos!“

Dem Twitch-Streamer JasonR wird Sexismus und Frauenfeindlichkeit vorgeworfen. Denn offenbar mutet und ignoriert er weibliche Spieler in Games wie Valorant. Auch soll er Spiele noch vor Beginn verlassen, wenn er Frauen im Spiel entdeckt. Dafür wird er hart kritisiert, aber seine Erklärung für sein Verhalten macht alles noch absurder: Er gehe Frauen nicht aus dem Weg, sein Rechner stürze nur häufig ab.

Wer ist JasonR? Jason „JasonR“ Ruchelski ist ein früherer CS:GO-Pro-Player, der unter anderem bei OPTIC dabei war. Er ist 26 Jahre alt und ist mittlerweile als Streamer auf Twitch unterwegs. Dort zockt er öfter den Team-Shooter Valorant und hat aktuell (Stand 24. Februar 2022) 894.083 Follower auf Twitch.

Twitch-Streamer geht angeblich aus Matches mit Frauen raus

Was soll er gemacht haben? JasonR wird aktuell erneut Sexismus und Respektlosigkeit gegenüber Frauen vorgeworfen. Andere Streamer und Pro-Gamer, wie ShaZam von den Sentinels, kritisieren die mutmaßliche Praxis von JasonR, Frauen in Matches von Valorant aktiv stumm zu schalten und zu ignorieren.

Außerdem soll er sogenanntes „Dodging“ („Ausweichen“) betreiben. Das bedeutet, dass er während der Heldenauswahl im Spiel plötzlich aus dem Spiel verschwindet. Offenbar passierte das oft, wenn er herausfand, dass Frauen anwesend waren.

Er schaltet einfach jede Frau in seinem Team in Ranked stumm, oder er geht aus dem Spiel raus, wenn eine Frau in seinem Team ist. Das ist kein Shit-Talking, ich sage nur, dass das für mich ein seltsames Verhalten ist, und das ist nicht in Ordnung. ShaZam über JasonR

In der Vergangenheit gab es schon sexistische Vorfälle bnei JasonR. So sollen er und seine Frau weibliche Zuschauer gebannt haben. In einem mittlerweile gelöschten Clip soll JasonR sich schon sexistisch geäußert und dafür sogar einen Bann kassiert haben (via reddit).

Twitch-Streamer JasonR begründet Verhalten mit Respekt vor seiner Frau

Wie sind die Begründungen von JasonR? Die Vorwürfe wiederum will JasonR so nicht gelten lassen. Vielmehr behauptet er in einem Stream das folgende:

Wie kann ich Frauen nicht respektieren? Ich spreche nicht mit ihnen. Wie kann ich Frauen nicht respektieren? Entschuldigung, ich wusste nicht, dass es respektlos ist, nicht mit ihnen zu sprechen. […] Ist das so eine neue Scheiße, über die ihr verdammten Pussys heult? JasonR via Twitter-Clip

Er würde Frauen auch nur deswegen ignorieren, weil das wiederum respektvoll gegenüber seiner Frau sei.

Außerdem behauptet er in einem anderen Video (via youtube), dass er nicht absichtlich aus den Spielen gegangen ist. Es läge vielmehr daran, dass sein PC halt so oft abstürzen würde. Das hätte nix damit zu tun, dass Frauen im Spiel waren.

Wie geht die Sache weiter? Die Erklärungen von JasonR scheinen seine Kritiker nicht zu überzeugen. So schreibt Pokimane via Twitter. Dass es sehr wohl klarer Sexismus und Frauenfeindlichkeit sei, wenn man explizit Frauen ausschließe. Außerdem bringt sie noch viele Stimmen aus der Community mit, die in etwa dasselbe sagen.

Denn Leute aufgrund ihres Geschlechts anders zu behandeln, sei klar die Definition von Sexismus. Außerdem sei es in anderen Bereichen der Arbeitswelt undenkbar, beispielsweise nicht an Meetings teilzunehmen, weil Frauen anwesend wären und man ja schließlich verheiratet sei.

Es bleibt also interessant, wie sich die Situation noch entwickelt. Was haltet ihr von der Angelegenheit? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Eine ähnlich kontrovers diskutierte Situation gab es übrigens um den Streamer Ninja, der ebenfalls nicht mit Frauen zusammen spielen will, weil er verheiratet sei.