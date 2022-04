Streamer wütend über mögliche Änderungen auf Twitch – „Macht es schlechter für alle“

Was sagt Twitch zu all dem? Twitch hat sich sowohl zu der Kritik als auch zu den Änderung bisher noch gar nicht geäußert und haben sich auf Anfrage zudem dagegen entschieden, dies überhaupt zu tun.

Zudem gibt es Werbeeinblendungen, die sich in die Mitte des Livestreams rücken, der Streamer stumm geschaltet wird, aber weiterhin zu sehen ist. Diese erscheinen ebenfalls, wenn der Twitch-Streamer vergessen hat, manuell Werbung zu schalten oder eben nicht in der Lage dazu ist, dies zu tun. So sieht das dann aus:

Wie funktioniert Werbung derzeitig auf Twitch? Wenn Zuschauer einen Kanal betreten und sie kein Abonnement beim jeweiligen Streamer besitzen, wird Werbung abgespielt. Jedoch hat der Streamer sogar die Möglichkeit, trotz des Abos des Zuschauers, Werbung zu schalten. Dies kann er einfach in den Einstellungen von Twitch an- und ausknipsen.

Also, diese Streamer machen all die Arbeit, die ganze Zeit für weniger Vergütung, während Twitch sich entspannt zurücklehnt und nichts dafür tut, damit sie mehr bekommen? Und mehr Werbung, damit die Zuschauer nicht mal die hart arbeitenden Streamer sehen können? Das ergibt für mich keinen Sinn.

Twitch könnte in Zukunft Änderungen bringen, die nicht nur Streamer betreffen, sondern auch die Zuschauer. Die Streamer der Plattform zeigen sich alles andere als begeistert. MeinMMO berichtet, was dahintersteckt.

