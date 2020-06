Der Taktik-Shooter Valorant könnte sein Pulver bereits in der Closed Beta verschossen haben. Während der Shooter im April die Streaming-Plattform Twitch dominierte, bleibt das Spiel nun zum Release eher ruhig. Zwar steigt Valorant auf Platz 5 der meistgesehenen Spiele ein, der große Rausch bleibt aber aus.

So beliebt war Valorant zur Hochzeit: Im April 2020 war die Dominanz von Valorant auf Twitch geradezu absurd. Der Titel wurde im April 344 Millionen Stunden lang gesehen. Das Spiel hatte im Schnitt 480.000 Zuschauer, in der Spitze sahen einmal 1,7 Millionen Leute gleichzeitig zu.

Das waren in allen Kategorien jeweils doppelt oder sogar dreimal so viele Menschen wie das zweitgrößte Spiel in dem Monat, wie League of Legends.

Der Hype ging etwa 6 Wochen lang. Am 20.Mai schrieben wir auf MeinMMO bereits: Der ganz große Hype um Valorant ist vorbei.

So läuft Valorant zum Release auf Twitch

So beliebt ist Valorant jetzt: Valorant erschien am 2. Juni offiziell. Die Zahlen in den letzten 3 Tagen sind zwar stark, aber viel geringer als zu den Hochzeiten.

Metrik April Letzten 3 Tage Zuschauer-Schnitt 479.209 118.703 Zuschauer-Höchstwert 1.728.977 250.805 Gesehene Stunden Rang 1 Rang 5 Zuschauer pro Kanal im Schnitt 75.09 59.03 Die Zahlen sind deutlich zurückgegangen (via sullygnome)

Aktuell liegt das Spiel in den letzten 3 Tagen auf Platz 5 hinter Titeln wie LoL, Fortnite und GTA 5. Dabei ist Valorant gerade frisch erschienen und steht eigentlich voll im Saft, während bei den anderen Top-Spielen ziemlich wenig los ist.

Summit1g ist einer der ganz großen Shooter-Stars auf Twitch.

2 der Top-Streamer schwänzen Valorant gerade

Wer streamt das? Es streamten in den letzten Tagen einige Hochkaräter Valorant. Darunter Myth, TimTheTatman und Pokimane, die gehören zu den Top 10 auf Twitch. Es fehlen aber einige der erfolgreichsten Streamer zu Valorant aus der Beta, wie der Schwede Anomaly (Titelbild) oder summit1g:

Summit1g sagte sogar ausdrücklich „Nah“ zu Valorant, schwieg dann aber, wie es seine Art ist. Der war lieber in GTA 5 und Sea of Thieves unterwegs. Im März hatte summit1g noch gesagt, Valorant werde 10-mal besser als Overwatch.

Der immer maskierte Schwede Anomaly hat sich in den letzten Tagen eher in CS:GO rumgetrieben, als in dem Spiel, in dem er so irre erfolgreich war.

Der Goldrausch ist vorbei

Woran liegt das? Der große Erfolg von Valorant in der Beta lag daran, dass Spieler zuschauen mussten, um Twitch Drops und damit einen Beta-Zugang Valorant zu erhalten. Die konnten Valorant nur spielen, wenn sie einem Streamer zusahen und Glücl hatten, einen Twitch Drop zu ergattern. Das führte zu einem regelrechten Goldrausch.

Der Beta-Zugang war darüber hinaus begrenzt. Es konnten nicht alle spielen, die wollten. Wer sich mit Valorant während der Closed Beta befassen wollte, musste auf Twitch zuschauen.

Jetzt können alle den Free2Play-Shooter selbst spielen und es ist nicht mehr so prickelnd, nur von außen zuzuschauen.

Zudem scheinen sich einige Streamer an Valorant satt gespielt zu haben. Valorant gilt als ein Spiel, das sehr ähnlich zu CS:GO ist. Sowohl Anomaly als auch summit1g haben tausende Stunden mit CS:GO verbracht, da kann rasch eine Übersättigung eintreten, bis neue Inhalte kommen.

Valorant fehlen im Moment auch noch einige Features, auf die Vielspieler warten: So ist der Ranked-Modus vorerst deaktiviert.

Unser großes Interview zu Valorant.

Wir haben zum Release von Valorant ein großes Interview mit dem Game Director geführt. Da ging es unter anderem darum, wie Riot Games die Plattform Twitch genutzt hat, um Valorant bekannt zu machen.

Der Game Director sagte, man wollte gar nicht Twitch zerstören. Das muss dann so nebenbei passiert sein. Eigentlich wollte Riot Games nur möglichst vielen Leuten, das neue Spiel zeigen.