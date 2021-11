Über das Format „Twitch Rivals“ veranstaltet die Streaming-Plattform die „World Series of Warzone“ und bei einem Spieler-Draft kam es zu einer ungewöhnlichen Mittelfinger-Szene.

Das ist passiert:

Über Twitch Rivals werden regelmäßig Turniere für Call of Duty: Warzone veranstaltet

Kurz vor der Umstellung auf die Vanguard-Grafik gibt es noch einmal die World Series of Warzone

In einem Stream dazu sollten Team-Captains ihr Team draften und statt eines Streamers gab es einen Mittelfinger zu sehen

Mittelfinger schleicht sich in den Stream

Was ist da passiert? 5 bekannte Warzone-Steramer wollten für das große Turnier ihre Teams draften, doch beim Streamer „HusKerrs“ gab es für ein paar Minuten nur ein Standbild. Nach einer Totalen auf „TeeP“ kam es zu der verrückten Szene:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt.

Oben rechts auf dem Bild im „Studio“ sollte eigentlich HusKerrs zugeschaltet sein, doch stattdessen taucht dort plötzlich ein Mittelfinger auf. Der Finger wedelt fröhlich vor sich hin und zeigte damit mal eben tausenden Zuschauern, was er von der Veranstaltung hält. Zu dem Zeitpunkt im Stream schauten über 10.000 Leute den Stream (via twitchtracker.com).

Die Beteiligten ließen sich doch nur wenig anmerken. Einzig die Streamerin „ShawnJGaming“ musste etwas lachen und war sich wohl auch nicht so ganz sicher, was abgeht.

Was war das für ein Stream? Am 17. November starten die World Series of Warzone und es geht im großen Duo-Tunier von Nordamerika um insgesamt 400.000 Dollar (ca. 350.000 € – Stand 17.11.21). Das Preisgeld teilt sich dabei in 2 Teile:

300.000 $ verteilt auf alle Teilnehmer

100.000 $ über die Captain-Teams

Über mehrere Matches sammeln alle Teams Punkte und die Spieler erhalten über ihre Platzierung dann entsprechend ein Preisgeld.

Zusätzlich bekommen alle Mitspieler Preisgeld über ihre Captain-Teams. Zu jedem der 5 Captains zählen dann 5 Teams und die Punkte dieser Teams bestimmen die Platzierung des Captains und weiteres Preisgeld.

Wie konnte es zu dem Fingerangriff kommen? Das ist völlig unklar! HusKerrs selbst schrieb auf Twitter dazu nur einen kurzen Kommentar, der die Situation aber nicht aufklärt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Ob HusKerrs selbst für den fiesen Finger verantwortlich war oder es sich um ein technisches Problem handelte, lässt sich nicht sicher sagen. Tatsächlich hatte HusKerrs gewisse Probleme mit seiner Übertragung. Möglich wäre also, dass dort der Spaßvogel irgendwo saß.

In einem so großen und durchgeplanten Stream im „Twitch Rivals“-Format auf einen solch frechen Mittelfinger zu treffen, dürfte wohl eine Seltenheit bleiben. Erinnert ihr euch an ähnlich verrückte Vorfälle? Dann lasst uns gern eure Gedanken in den Kommentaren da.

