In Call of Duty: Modern Warfare und Warzone gibt es wieder neue Twitch-Drops: Wenn ihr fleißig auf Twitch schaut, dann könnt ihr euch kostenlose Items einsacken.

Das ist nun neu: Nachdem es im Juli durch Twitch-Drops eine der besten Waffen gegeben hatte, könnt ihr im August neue Drops kassieren. Wenn ihr ausgewählten Kanälen zuschaut, dann warten am Ende einige spannende Items in Modern Warfare und Warzone auf euch.

MeinMMO zeigt euch, wie ihr die Twitch-Drops aktiviert und welche Belohnungen auf euch warten.

Kostenlose Items durch Twitch-Drops im August

Welche Belohnungen gibt es? Insgesamt warten 4 Belohnungen auf euch. Ihr schaltet sie frei, indem ihr zwischen einer und vier Stunden auf Twitch zuschaut:

„Smoke Up“ Sticker – 1 Stunde

Eine Stunde doppelte Waffen XP – 2 Stunden

Die animierte Visitenkarte „Big Bang“ – 3 Stunden

Der Waffen-Talisman „Blast Check“ – 4 Stunden

Ihr bekommt also kosmetische Items als Belohnung. Wer darauf nicht so steht, sollte sich zumindest die doppelten Waffen XP für eine Stunde abholen. Dadurch könnt ihr die besten Waffen in Modern Warfare zumindest für eine Stunde doppelt so schnell hochleveln.

Hier seht ihr die Belohnungen in der Übersicht.

So aktiviert ihr die Twitch-Drops

Bis wann läuft diese Aktion? Noch bis zum 19. August könnt ihr die kostenlosen Items einsacken. Ihr solltet also schon bald auf Twitch gehen und den auserwählten Streamern zuschauen.

Wie aktiviert man Twitch-Drops? Ihr müsst einige Punkte abarbeiten, um die Belohnungen zu erhalten. Wir geben euch die schrittweise Erklärung:

Loggt euch in euren CoD-Account ein – Wenn ihr keinen Account habt, dann legt euch auf der CoD-Website ein Profil an Geht mit eurem Mauszeiger über euren Profil-Namen, der oben rechts steht und wählt dann Kontoverknüpfung aus Dort könnt ihr dann euren Twitch-Account mit dem CoD-Profil verknüpfen Geht auf Twitch und schaut noch CoD-Streamern, die im Titel etwas wie „Drops enabled“, „Drops aktiviert“ oder ähnliche Aussagen stehen haben Auf der Stream-Seite könnt ihr dann nochmal sehen, ob bei diesem Stream tatsächlich die Drops aktiviert sind Habt ihr euch für eine Ausschüttung qualifiziert, bekommt ihr auf Twitch eine Benachrichtigung, welche die weiteren Schritte erklärt. Meistens habt ihr das Item dann schon, wenn bei der Verknüpfung alles geklappt hat

Was kann dabei schieflaufen? In der Vergangenheit hatte Activision schon mal Probleme bei der Verknüpfung von CoD- und Twitch-Account. Wenn ihr dabei gerade Probleme habt, dann solltet ihr es zu einem späteren Zeitpunkt nochmal probieren.

Schaut auch genau nach, dass ein Streamer die Drops aktiv hat. Manche Streamer schreiben zwar etwas mit den Drops in ihren Stream-Titel, doch wollen damit Klicks verdienen. Zwar erlaubt Twitch solche dreisten Lügen nicht mehr, doch um auf Nummer sicher zu gehen, schaut euch den Titel im Stream ganz genau an.

So geht es auch: Ihr müsst einen Stream nicht dauerhaft schauen. Eure Watch-Time wird addiert, sodass ihr immer mal wieder eine kurze Zeit schauen könnt.

Es gibt auch noch weitere kostenlose Items, die ihr in Modern Warfare abstauben könnt. Seit dem Start von Season 5 gibt es einen Gratis-DLC, den ihr euch mit PS-Plus schnappen könnt. Im Artikel auf MeinMMO zeigen wir euch, wie ihr euch den DLC sichern könnt.