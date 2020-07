Twitch Drops in CoD MW & Warzone bringen euch eine der besten Waffen – So geht’s

Für die Call of Duty: Warzone & Modern Warfare gibts ab sofort Twitch-Drops auf ausgewählten Kanälen. MeinMMO zeigt euch, wie ihr die Drops aktiviert und was es alles einzusacken gibt.

Über einen Activision-Blogpost haben die Macher von Call of Duty: Modern Warfare & Warzone nun bekannt gegeben, dass ihr ab sofort Twitch-Drops erhaltet, wenn ihr bestimmten Streamern des Shooters ein wenig zuseht.

Wie sehen die Warzone-Drops aus? So könnt ihr insgesamt 3 Items einsacken, die es nur über die Teilnahme an der Aktion „freizuspielen“ gibt:

Lustiges Spray – 1 Stunde

„Love the Bomb“-Emblem – 2 Stunden

„Bloodstream“-Blaupause für die Grau 5.56 – 3 Stunden

Das Spray und das Emblem sind ganz nett, doch das Highlight ist eindeutig die Blaupause der Grau 5.56.

Besonders für Frischlinge der Warzone ist der Waffen-Drop spannend, da ihr so direkt eine der besten Waffen für das Battle Royale in euer Inventar geschoben bekommt. Die Waffe spielt sich schön stabil und ist für mittlere Entfernungen eine sehr gute Wahl. Normalerweise müsstet ihr die Waffe über eine Herausforderung freischalten, die könnt ihr euch damit sparen.

Die aktuellen Twitch-Drops für CoD Warzone & Modern Warfare

Wie lange läuft die Aktion? Die Aktion läuft ab jetzt bis zum 16. Juli 19 Uhr unserer Zeit. Ihr habt knapp eine Woche Zeit, wenn ihr die Belohnungen mitnehmen wollt.

Wie aktiviere ich die Drops? Um euch für die Drops zu registrieren, müsst ihr die folgenden Punkte abarbeiten:

Ihr braucht einen CoD-Account – Legt euch auf der CoD-Website ein Profil an. Habt ihr bereits ein Profil, loggt euch ein. Nun „hovert“ mit eurem Mauszeiger über euren Profil-Namen oben rechts und wählt in dem „Drop Down“-Menü „Kontoverknüpfung“. Scrollt runter und verknüpft euren Twitch-Account. Schaut euch Warzone- oder MW-Streamer an, die in ihren Titeln „Drops enabled“, „Drops aktiviert“ oder etwas Ähnliches stehen haben. Auf der Stream-Seite seht ihr unten dem Titel eine Mitteilung von Twitch, ob die Drops wirklich aktiviert sind. Drops einsacken – Sobald ihr euch für die Ausschüttung qualifiziert habt, bekommt ihr auf Twitch eine Benachrichtigung mit den abschließenden Schritten.

Wollt ihr euch weitere Blaupausen verdienen, versucht die Duo-Turniere des Multiplayers, die aktuell laufen oder löst das Rätsel um den Bunker 11.

Kann dabei was schiefgehen? Auf zwei Dinge solltet ihr achten:

Ist mein CoD-Konto korrekt verknüpft?

Zeigt Twitch mir an, dass die Drops aktiviert sind?

Es kam heute Morgen (10. Juli, 11 Uhr) zu Problemen beim Verknüpfen der Konten, sodass der Vorgang abbrach, bevor die Verknüpfung vollständig war. Habt ihr Probleme beim Verknüpfen, versucht es später noch einmal.

Unter dem Titel des Streams bekommt ihr einen Hinweis, ob ihr die Drops korrekt aktiviert habt. Steht hier „Aktiviere In-Game-Drops durch die Verbindung mit deinem Konto.“, müsst ihr nochmal ran und irgendetwas hat nicht richtig funktioniert. Sobald dort „Drops aktiviert! Schau zu, um Loot erhalten zu können“ steht, nehmt ihr an der Drop-Aktion teil.

Verknüpft die Konten, lasst Twitch laufen und macht euch die Taschen voll.

Wie kriege ich die Drops schneller? Der Activision-Blog-Post weist darauf hin, dass ihr nicht unbedingt die 3 Stunden durchschauen müsst, um den Waffen-Drop einzusacken:

Sie können mehrere Streamer oder einen Stream ansehen, aber solange diese „Drop-fähig“ sind, wird Ihre gesamte Beobachtungszeit hochgerechnet, sodass Sie Belohnungen verdienen können. Activision-Blog zu den Twitch-Drops

Am Ende zählt wohl eure gesamte Watch-Time. Schaut ihr euch also 3 Streamer an, die alle Drops aktiviert haben, dann gehört euch die Blaupause schon nach einer Stunde.

Die Call of Duty: Warzone gibt es nun schon seit über 4 Monaten und möchte seinen Spielern weiterhin einiges bieten. Regelmäßig kommen neue Modi und Items ins Battle Royale und mit Season 5 könnte sich die Map gravierend ändern.

Auch ohne Twitch-Drops kann die Warzone auf viele Soldaten zählen, die regelmäßig in den Krieg ziehen. Doch eine solche Aktion kann helfen, noch mehr Spieler und Streamer an den Titel zu binden.