Die Streaming-Plattform Twitch hat den Streamer DrWitnesser gebannt: Der taucht öfter in Fortnite auf und versucht die meist jungen Spieler zu einem gottgefälligen Lebenswandel zu bekehren. Dabei geht der Prediger rustikal zu Werk. Er sagt, wenn die Kinder nicht von ihrem sündigen Leben ablassen, kämen sie direkt in die Hölle.

Das ist DrWitnesser: Der Streamer ist vor allem in Fortnite unterwegs und hat es im Laufe von einem Jahr auf gut 140.000 Follower gebracht. DrWitnesser nutzt Fortnite, um dort zu jungen Spielern zu sprechen und die von seinen Ansichten zu bekehren.

Für Aufmerksamkeit sorgte der Streamer im Juli 2020, da erklärte er einem muslimischen Jungen, er komme in die Hölle, wenn er jetzt sterben würde. Er fragte den Jungen auch, wie er die hunderten von Prophezeiungen leugnen könne, die durch Jesus in Erfüllung gegangen sind.

Im Juli 2020 wurde DrWitness für 7 Tage von Twitch gebannt, sein Verhalten fiel für Twitch damals in den Bereich Belästigung.

Das ist der Bann jetzt: Twitch hat DrWitnesser jetzt permanent von der Streaming-Plattform gebannt. Als Grund gibt man an, der Streamer trete hasserfüllt gegenüber einer Person oder einer Gruppe von Personen auf.

Streamer wirft Twitch vor, scheinheilig und intolerant zu sein

So reagiert DrWittnesser: Der sagt, mit diesem Bann habe Twitch einmal mehr unter Beweis gestellt, dass sie keine Toleranz für Christen haben, die das predigen, was in der Bibel steht. Twitch sei eine voreingenommene, scheinheilige Organisation, die jedem ihre eigene Agenda reindrücken wolle. DrWitnesser sei froh, dass er jetzt gehen kann.

Er habe sich dazu entschlossen auf YouTube weiterzumachen, das sei eh die größere Plattform.

Das ist die Diskussion: Der Bann von DrWitnesser wird angeregt diskutiert. Der Streamer wird immer wieder darauf angesprochen, dass er jungen Fortnite-Spielern die Hölle androht. Doch DrWittnesser sieht darin kein Problem: Einem muslimischen Jungen zu sagen, dass er in die Hölle fährt, sei so, wie einem Krebskranken zu sagen, dass er an Krebs sterben werde.

Wenn Eltern ihren Kindern erlauben würden, ein Spiel wie Fortnite zu spielen und dort andere Leute zu erschießen und über Voice-Chat mit anderen Menschen zu sprechen, dann wären sie auch alt genug über Sünden zu hören, die Konsequenzen der Sünden und die Erlösung durch Jesus Christus.

Gegen Aufforderungen, sich doch milder zu zeigen, ist DrWittnesser gefeit. Für ihn hieße ein anderes Auftreten nur, das Wort Gottes zu verwässern. Das will er auf keinen Fall.

Seinen Bann hält er ohnehin für eine politische Entscheidung von Twitch. Für ihn ist Twitch Sodom und Gomorrah. Dort könne man ja angeblich alles sagen, aber nicht, dass Homosexualität und Transsexualität eine Sünde seien.

Es scheint nahezuliegen, warum Twitch sich dazu entschlossen hat, den selbst ernannten „Esports Missionar“ von der Plattform zu verbannen.

Eine hoffnungsvolle Karriere in Fortnite hatte der damals erst 9-jährige Brasilianer „Zenon“ vor sich. Der machte als starker E-Sportler von sich reden. Bis dann rauskam, wie alt er war und, dass die Fortnite-Entwickler einen so jungen Spieler gar nicht in ihrem Game haben wollten:

