Streamer ruiniert sich 11 Jahre Karriere mit einem Klick – Zahlt nun 56.000 €, um ein Problem von Frauen auf Twitch anzugehen

Atrioc sagt, er sei seitdem mit der irischen KI-Firma „Ceartas“ in Kontakt, die Content-Creators einen Dienst anbietet, solche Bilder von sich entfernen zu lassen. Erste Versuche des Streamers, mit der KI-Firma zu arbeiten, hätten gezeigt, dass Ceartas deutlich besser in der Lage sei, solche Deepfakes zu finden und aus dem Netz zu nehmen als andere Methoden.

Zudem will Atrioc das Problem an der Wurzel angehen und hat Verbündete auf Onlyfans gefunden: Denn die Creator, die dort erotische Fotos von sich einstellen, haben hohes Interesse daran, „Deepfakes“ von sich im Netz zu verhindern, denn das schränkt ihre Einnahme-Möglichkeiten ein.

Das sagte der Streamer dazu: In einem Video, mit seiner Freundin an seiner Seite, sagte Atrioc vor anderthalb Monaten:

