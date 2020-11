In Guild Wars 2 erscheint im November die nächste Episode der Eisbrut-Saga. Diese verspricht spannend zu werden. Denn der bisherige Feind, der Alt-Drache Jormag, scheint gar nicht so bösartig zu sein, wie gedacht. Der neuste Trailer deutet an, dass wir sogar ein Bündnis mit ihm eingehen könnten.

Was ist los in Tyria? In der letzten Episode der Eisbrut-Saga im Juli 2020 nahmen wir Bangar, den Anführer der Eisbrut, gefangen. Über ihn kommuniziert derzeit der Alt-Drache Jormag mit den Spielern und gibt ihnen immer wieder Hinweise darauf, dass er gar nicht so böse sei.

Stattdessen wolle er den Spielern und generell den Völkern in Tyria helfen.

Was passiert in dem Trailer? Direkt zu Beginn des Trailers tauchen überall in der alten Welt Zerstörer auf. Das sind die Diener eines anderen Alt-Drachen: Primordus, dem Feuerdrachen.

Die Asura Taimi berichtet dabei von Beben, die überall in der Welt auftauchen. Immer wieder ist im Hintergrund die Stimme des Drachen Jormag zu hören. Er warnt uns und sagt, dass Primordus längst nicht so nett mit uns umgehen würde, wie er es tut.

Aus der Vergangenheit wissen wir bereits, dass sich die Alt-Drachen auch untereinander bekämpfen. Gut möglich also, dass Jormag gegen Primordus in den Krieg zieht und wir uns sogar mit ihm Verbünden.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Episode verspricht Story, wiederholbare Missionen und neue Waffen

Was steckt in der Episode? Der Trailer verrät bereits, was in dieser Episode alles drinsteckt:

Komplett neue Story-Inhalte

Neue Drachenhilfe-Missionen

Neue Events in alten Gebieten der offenen Welt

Neue Fraktionen, mit denen sich die Spieler verbünden können

Neue Waffen-Sets und ein besonderes Kristallblüten-Axt-Skin

Die Drachenhilfe-Mission kann allein oder mit 5 Spielern abgeschlossen werden. Diese Missionen sind wiederholbar und drehen sich um Kämpfe gegen die Drachendiener. Wie genau sie aussehen, werden wir erst mit dem Release der Episode erfahren.

6 MMORPGs, die ihr einmal kaufen und immer spielen könnt

Was ist ungewöhnlich? Auffällig ist, dass derzeit nicht von einem neuen Gebiet die Rede ist. Das war jedoch Teil der Lebendigen Welt seit der Staffel 3. Viele der im Trailer gezeigten Szenen lassen sich auch alten Gebieten zuordnen.

Gut möglich also, dass ArenaNet hier mit einer Tradition bricht.

Wann erscheint die Episode? Die neue Episode „Die Eisbrut-Saga: Champions Kapitel 1“ erscheint am 17. November.

Es ist zudem bereits bekannt, wie es in den kommenden Monaten mit Guild Wars 2 weitergehen wird. So wurden bereits 4 große Updates und 3 Festivals für die kommenden 7 Monate angekündigt.