Eines der besten Spiele auf Steam heuert Modder an, weil die zu gute Arbeit leisten, will sie dafür bezahlen

Wie ist eure Meinung zu Terraria? Seid ihr selbst großer Fan des Spiels, oder ist es nichts für euch? Habt ihr die Calamity Mod selbst gespielt? Wenn ja, wie findet ihr sie? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. In der Vergangenheit kam es übrigens dazu, dass der Chef von ReLogic sich mit Google anlegte .

Dieser Abschluss hielt 2 Jahre, bis zum Jahr 2022, an. Hier brachten die Entwickler erneut ein Update, Labour of Love , heraus. Seitdem wurde kein neues Update von ReLogic angekündigt oder herausgebracht.

Was hat das Terraria-Team gesagt? Andrew Spinks, der bei X als Redigit auftritt, ist der Chef von Re-Logic, dem Studio hinter Terraria. In einem Post auf X hat er nun das Team hinter der Calamity Mod verlinkt und sie gefragt, ob sie nicht Interesse hätten, für ReLogic zu arbeiten.

Nicht nur das Spiel selbst, sondern auch Mods für das Spiel erfreuen sich einer großen Beliebtheit. Entsprechend hoch ist auch die Anzahl an Mods. Neben einigen kleinen Mods, die nicht viel am eigentlichen Spiel ändern, gibt es auch große Mods, die unzähligen Content ins Spiel bringen.

