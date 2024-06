Das neue MMORPG Tarisland bekommt ersten großen Patch und der bringt gleich einen frischen Spielmodus

Der erste große Patch für das neue MMORPG Tarisland ist da und bringt neben etlichen Bugfixes auch gleich einen frischen Spielmodus sowie ein neues Kostüm.

Was ist das für ein Patch? In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gab es das erste Mal Wartungsarbeiten an den Servern von Tarisland. Nach einiger Verzögerung gingen die Server heute Morgen wieder online. Als kleine Entschädigung bekamen die Spieler 300 Zeit-Reise Token, die man im Shop gegen allerlei Dinge wie Mounts und Anhänger eintauschen kann.

Der neue Patch brachte die Version 2.1.6_1847 und damit einige Neuerungen, aber vor allem Bugfixes für das MMORPG.

Frischer Spielmodus, aber nur für kurze Zeit

Was ist das für ein Spielmodus? Der erste Patch bringt gleich einen frischen Spielmodus für das MMORPG. Wie genau der Spielmodus aussieht, ist nicht bekannt, lediglich der Name „The Trial Ground of Destiny“ also „Der Versuchsplatz des Schicksals“ steht bereits in den Patchnotes auf X.com.

Es handelt sich hierbei jedoch um einen Test des Modus, der nur für kurze Zeit laufen wird. Die Entwickler erhoffen sich dabei Feedback und Verbesserungsvorschläge der Spieler. Ab Samstag steht der Modus für eine limitierte Zeit zu Verfügung.

Was hat der Patch noch verändert? Das neue Update bringt neben dem limitierten Spielmodus noch ein neues Kostüm mit dem Namen „Spring Vision“, auf Deutsch „Frühling Vision“, das ebenfalls ab Samstag verfügbar sein wird.

Der Patch brachte aber auch viele Bugfixes und kleine Änderungen, die für eine bessere Spielqualität sorgen sollen.

Was passiert sonst gerade in Tarisland? Im MMORPG ist am 26. Juni ein neuer 10-Spieler Raid gestartet. Auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad gelang es nur 4 Spielergruppen, den Raid-Boss am ersten Tag zu besiegen.

Der Meervolk-König ist der erste Boss des Raids „Wurzel der Korrosion“. Die Raid-Bosse werden nach und nach freigeschaltet. Der nächste Raid-Boss „Alter Baum“ wird am Freitag veröffentlicht.

Der Meervolk-König ist der erste richtige Raid-Boss, der auch zum Speedrun-Wettbewerb des Spiels zählt. Hier sollen sich die Besten der Besten messen, um zu zeigen, welche Gruppe die stärkste ist. Zu gewinnen gibt es sogar Echtgeld-Preise: Neues MMORPG Tarisland sucht die besten Spieler: Bietet 450 €, wenn ihr den schwierigsten Boss schnell legen könnt