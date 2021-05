Spieler in Pokémon GO haben Probleme, die neuen Pokémon zu fangen

In Pokémon GO sorgen die neuen Gen-6-Pokémon Flauschling und Parfi für Probleme. Trainer zeigen, dass sie unnötig schwer zu fangen sind und fragen, warum Niantic sich für so eine niedrige Fangrate entschied.

Was ist das Problem? Seit dem 4. Mai 2021 können Trainer in Pokémon GO ein paar neue Pokémon aus der 6. Generation fangen. Xerneas steht als legendärer Boss in den Arenen der Stufe 5. In der Wildnis trifft man auf Parfi, Flauschling und Viscora.

Doch bei Parfi und Flauschling ist die Fangrate so niedrig, dass Trainer sich jetzt beschweren. Ein Vergleich zeigt, dass Niantic schon bei anderen Pokémon der 6. Generation ähnlich vorging, und die Fangrate dann anschließend besserte.

Wie schwer sind Flauschling und Parfi zu fangen?

Das zeigt der Vergleich: Auf reddit sind Flauschling und Parfi gerade ein heißes Thema. Der reddit-Nutzer Althay startete einen Thread, der die Fangraten zeigt. Er fragt “Findet ihr auch, dass Parfi und Flauschling etwas schwer zu fangen sind? Vielleicht erinnert ihr euch an den roten Kreis von Scoppel, von vor 3 Monaten. Nun, Niantic nutzt hier dieselbe Taktik.” (via reddit.com)

Pokémon Fangrate Flauschling 20 % Parfi 20 % Pam-Pam

(noch nicht im Spiel) 30 % Viscora 40 % (Wie Dratini, Larvitar

Tanhel, Kaumalat …) Die Werte der Tabelle stammen von reddit-Nutzer Althay

Dazu zeigt er im Vergleich, dass Piepi und Pummeluff in den Hauptspielen von Pokémon schwerer zu fangen sind, als Parfi und Flauschling. Dennoch ist es in Pokémon GO umgedreht.

Es stellt sich die Frage, warum Niantic sich dazu entschied, ausgerechnet diesen beiden Pokémon eine niedrige Fangrate zu geben. “Sie sind nicht Meta-relevant im PvE und könnten im PvP eine Nische füllen, aber sie sind nicht besonders”, schreibt Althay im selben reddit-Thread.

Habt ihr schon Flauschling gefangen?

Erinnert Trainer an Scoppel und Dartiri

Das ist der Vergleich: Als Niantic die erste Welle der Gen-6-Pokémon in Pokémon GO veröffentlichte, kam schnell das Thema mit der Fangrate auf. Wir berichteten im Dezember 2020 auf MeinMMO, dass Spieler die 6. Generation jagen, aber ein Hase und ein Vogel für Probleme sorgen. Gemeint sind Scoppel und Dartiri.

Hier war das Thema ähnlich: Die Pokémon waren schwer zu fangen, obwohl sie nicht besonders sind. Selbst mit niedrigen WP musste man viele fabelhafte Würfe und Beeren nutzen, damit sie im Ball blieben. Einige Wochen später nahmen die Entwickler Anpassungen vor, und erhöhten die Chance auf einen erfolgreichen Fang.

Im Januar 2021 waren die miesen Fang-Chancen in Pokémon GO erneut Thema bei den Trainern. Auslöser war das Eistüten-Pokémon Gelatini, das mit einem tiefroten Fang-Kreis deutlich machte, dass Trainer es beim Fangen schwer haben.

Das sagen die Trainer: In der Diskussion auf reddit wird deutlich, wo das Problem der Spieler liegt. So schreibt razisgosu (via reddit.com): “Ich habe letzte Nacht ständig dunkelorange Kreise auf Flauschling gesehen. Ich habe es so satt, dass alles, was Niantic veröffentlicht, falsch ist oder willkürlich aus unsinnigen Gründen erschwert wird. Mir sprangen sie letzte Nacht aus Hyperbällen, die ich als Curveball warf. Absolut lächerlich.”

Andere schreiben im genannten Thread auf reddit:

“Jedes neue Pokémon, das eingeführt wird, wird ohne Grund künstlich schwerer zu fangen gemacht”

“Neben Kalos weckt dies auch nicht so schöne Erinnerungen an das Einall-Eis-Gelatini. Tiefroter Kreis, es war SCHMERZHAFT zu fangen”

“Das ist wirklich schlecht für Dorf-Spieler, die keine PokéBälle kriegen”

Wie sieht das bei euch aus? Habt ihr euch Probleme damit, Parfi und Flauschling zu fangen, oder bleiben sie bei euch problemlos in den Bällen? Wie findet ihr das, wenn Niantic neue Pokémon mit niedriger Fangrate veröffentlicht?

Schreibt uns eure Meinung doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.