Spieler finden in Baldur’s Gate 3 auch nach dem 7. Durchlauf neue Inhalte

Gibt es Inhalte, die ihr erst beim wiederholten Mal gefunden habt und an denen ihr immer vorbei gegangen seid? Ist dabei vielleicht sogar etwas aus dem Artikel bei, das ihr noch nicht kanntet? Oder wart ihr so akribisch bei der Suche, dass ihr bereits im ersten Durchlauf alles gefunden habt? Die Macher von Baldur’s Gate 3 arbeiten übrigens bereits an einem neuen Spiel.

Baldur’s Gate 3 bringt eine 26 Jahre alte Ungerechtigkeit in Ordnung, aber nur in einem geheimen Ende

Was wurde gesagt? Im Beitrag „Dinge, die ihr verpasst habt, bei denen ihr euch mit der Hand vors Gesicht schlagt“ im Subreddit von Baldur’s Gate 3 berichtet LateManager4706 davon, dass er erst nach 7 kompletten Spieldurchläufen das Geheimversteck der Zentharim im ersten Akt gefunden hat. Zuvor war er immer an der Scheune, die den Eingang verbirgt, einfach vorbeigelaufen.

In Baldur’s Gate 3 kann man auch nach dem 10. Durchlauf einiges übersehen haben. Die Community verrät, was sie erst spät gefunden haben.

