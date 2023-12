ADC-Legende verlässt Europa und geht zu T1 – doch mit dem großen Faker wird er trotzdem nicht spielen

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In welchem Team spielt Rekkles? T1 hat sich für eine facettenreiche Teamstruktur entschieden, um verschiedene Aspekte des E-Sports abzudecken. Im Hauptkader, mit Größen wie Faker und Keria, strebt T1 den Erfolg in der LCK und bei den Worlds 2024 an.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to