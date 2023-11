Red Dead Redemption 2: Nach 500 Stunden entdeckt ein Spieler eine versteckte Szene im aktuellen Hit auf Steam

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

In den Kommentaren werden auch Vermutungen aufgestellt, wie man diese Szene triggern kann. Die User gehen davon aus, dass man in einem gemächlichen Tempo reiten solle und dass sonniges Wetter wichtig für die Szene ist. Auch ein alkoholisierter Zustand soll angeblich die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Arthur beginnt für sich selber zu singen.

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to