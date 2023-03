Pünktlich zum Spring Sale reduziert Valve das Steam Deck zum ersten Mal seit Release

Wie lange gilt der Rabat für das Steam Deck? Allzu lange Zeit könnt ihr euch nicht lassen, denn die Aktion läuft bis zum 23. März 2023. So lange geht auch der Spring Sale auf Steam. Möchtet ihr also euren Geldbeutel schonen, wäre jetzt der passende Zeitpunkt, um auf Schnäppchenjagd zu gehen.

So teuer sind die Preise im Sale: Solltet ihr mit dem Gedanken gespielt haben ein Steam Deck zu kaufen (via store.steampowered.com ), wäre jetzt der passende Zeitpunkt, denn ihr erhaltet eine günstigere Konsole und zusätzlich sogar eine Tragetasche. So setzten sich die Preise jetzt zusammen:

Insert

You are going to send email to