PS5: Laut Patent könnte Sony seine Fans zum Release noch einmal überraschen

Laut Patent könnte die PlayStation 5 zum Start noch ein besonderes Feature bekommen. Konkret geht es um Auto-HDR, was die Helligkeit und Farben deutlich verbessern soll.

Laut einem Patent, das beim japanischen Patent-Amt angemeldet worden ist, könnte die PlayStation 5 „Auto-HDR“ zum Launch bekommen. Von diesem Grafik-Feature könnten viele Spiele profitieren, denn sie sehen dadurch besser aus. Auf der PS4 Pro unterstützte zum Beispiel bereits Marvel’s Spiderman dieses Feature. Doch bei der PS5 wurde es bislang noch nicht erwähnt.

Was ist „Auto-HDR“? HDR steht für High Dynamic Range, also einen hohen Dynamikbereich. Der sorgt dafür, einen größeren Bereich an Helligkeitswerten und Farben zu rendern. Dadurch werden Lichtdetails enorm verbessert und gewinnen an Tiefe. Im Ergebnis sehen Bilder dann im Vergleich zu Standard Dynamic Range voller und tiefer aus.

Woher stammen die Informationen? Zuerst hatte Roberto Serrano via Twitter darauf aufmerksam gemacht:

Hier wurden auch Bilder gezeigt, wie Auto-HDR auf der PlayStation 5 aussehen könnte.

Die PS5 könnte Auto-HDR bekommen – die Xbox kann es jetzt schon

Warum ist das überraschend? Sony kündigt immer wieder überraschend einzelne Features oder Besonderheiten seiner neuen Next-Gen-Konsole an. So hatte man erst vor Kurzem endlich die Benutzeroberfläche der PlayStation 5 vorgestellt. Es ist also durchaus wahrscheinlich, dass Sony noch ein paar Überraschungen für seine Fans bereit hält.

Wo steht die Xbox Series X|S? Im Gegensatz zur PS5 wird die Xbox Series X|S „Auto-HDR“ auf jeden Fall unterstützen. Sogar alte Spiele, die bisher kein HDR hatten, sollen das dann unterstützen können und dann deutlich schicker aussehen.

Auf der Xbox Series X|S können Spieler jetzt schon von Auto-HDR profitieren.

PS5-Vorbestellung im Laden abholen

Spätestens zum Launch der PS5 am 12. beziehungsweise am 19. November bei uns in Deutschland sollten wir wissen, ob Auto-HDR mit an Bord ist. Doch dazu gilt es für so manch einen zunächst, seine bereits vorbestellte PS5 vom lokalen Händler abzuholen. Denn nicht jeder bekommt die PlayStation 5 nach Hause geliefert.

