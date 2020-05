Während jeder gespannt auf News zur PS5 wartet, hat Sony jetzt die Verkaufszahlen der PS4 veröffentlicht. Und die zeigen, dass die aktuelle Generation immer noch immens erfolgreich ist, trotz der anstehenden Veröffentlichung der PlayStation 5 im Winter 2020.

Woher stammen die Zahlen? Die Zahlen stammen aus den Quartalszahlen für Januar bis März von Sony (via Sony.net). Mit den Quartalszahlen hat die Firma auch die Gesamtverkaufszahlen der PlayStation 4 veröffentlicht.

Und diese Zahlen zeigen: Die PlayStation 4 ist auch heute noch sehr erfolgreich.

PS4 verkauft sich 2020 weiterhin gut

Wie viele Konsolen hat Sony veräußert? Sony erklärt in seinem Finanzbericht, wie viele PS4-Konsolen von Januar bis März 2020 verkauft worden sind:

Von der PlayStation 4 wurden 1,5 Millionen Exemplare unter die Leute gebracht.

Im gleichen Zeitraum im Jahr 2019 wurden 2,6 Millionen Geräte verkauft.

Die 1,5 Millionen Exemplare sind noch immer stark und dass die Zahlen sinken, liegt zudem nicht nur an der PS5: Auch aufgrund der Corona-Krise sind die Menschen derzeit weniger bereit Geld für neue Hardware auszugeben.

Der Start der PS5 soll sich aber durch Corona nicht verzögern, hatte Sony noch erklärt.

Wie sehen die Verkaufszahlen insgesamt aus? Die PlayStation 4 bisher 110,4 Millionen Mal verkauft. Damit liegt sie aber immer noch hinter der PlayStation 2, die als meistverkaufte Spielkonsole aller Zeiten gilt. Sie wurde rund 155 Millionen Mal herausgegeben.

Von der Konkurrenz, der Xbox One, gibt es schon lange keine offiziellen Zahlen mehr. Man schätzt, dass Microsoft rund 30 bis 40 Millionen Versionen der Xbox One veräußert hat. Sicher ist dies aber nicht (via Seasond Gaming).

Warum ist die PS4 noch so erfolgreich?

Die PlayStation 4 ist weiterhin sehr erfolgreich.

Die Gründe für den Erfolg der PlayStation 4 sind vielfältig. So hatte Sony beim Release am 29. November 2013 in Europa den Preisvorteil auf seiner Seite: Die PlayStation 4 kostete rund 100 Euro weniger als die Xbox One. Ein Punkt, über den auch bei der PS5 wieder diskutiert wird.

Ein weiterer Grund ist wohl die Exklusivität vieler starker Titel, die es mittlerweile auf der PlayStation 4 zu spielen gibt.

Im Laufe von 2020 wird auch The Last of Us Part II erscheinen, einer der meist erwarteten PS4-Titel des Jahres.

Auch ein Fan-Video zu PS4-Exklusives war auf großes Echo gestoßen und hatte gezeigt, wie beliebt die PlayStation 4 noch unter ihren Fans ist.

Manch einer würde sogar der PS4 auch über den Release der PS5 hinaus länger die Treue halten, wenn die alte Konsole zumindest zwei neue Features bekommen würde.

Voraussichtlich wird die PlayStation 4 wohl auch noch eine ganze Zeit lang von Sony unterstützt. Wir von MeinMMO haben euch bereits erklärt, warum die Konsole weiterhin eine so große Bedeutung hat:

Von wegen am Ende des Lebenszyklus – eure PS4 könnte bald mehr wert sein als ihr denkt

PS5 Design, Release und Preis – darauf warten die Fans

Die Fans warten immer noch vergeblich auf Neuigkeiten rund um die PlayStation 5, denn bisher fehlen viele Details. In einem Stream gab es viele technische Neuigkeiten rund um die PS5, aber damit waren die Fans nicht glücklich.

Beim Design und Preis schweigt Sony weiterhin. Vor allem auf das Aussehen warten viele Fans gespannt und einige Fans haben mittlerweile selbst schon coole Ideen gehabt. Die 5 interessantesten PS5-Designs haben wir für euch herausgesucht und stellen sie vor.

Der PS5 „Dualsense“ Controller

Dafür hat Sony mittlerweile den PlayStation 5 Controller bekannt gegeben, der in einem völlig neuem Design als der Dualshock 4 daher kommt. Alle wichtigen Informationen zum „Dualsense“-Controller haben wir von MeinMMO für euch zusammengefasst.