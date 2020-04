Ein Video stellt die besten PS4-Exklusives vor. Die Reaktion darauf zeigt, warum sich momentan viele auf die PS5 freuen. Doch einigen Usern fehlt ein Spiel.

Woher stammt das Video? Reddit-User CaptainAwesome18 hatte das Video auf reddit und später auch auf YouTube veröffentlicht. Wir haben für euch das YouTube-Video hier eingebettet, sodass ihr euch selbst überzeugen könnt:

Die Video-Montage zu den PS4-Exklusives

Welche Spiele kommen in dem Video vor? Solltet ihr nicht alle Spiele in diesem Video zuordnen können, haben wir hier für euch noch einmal die Liste, welche Spiele der User in seinem Video verarbeitet:

Spiderman PS4

Infamous Second Son

God of War

Dreams

Horizon Zero Dawn

Detroit Become Human

Uncharted 4/Lost Legacy

Days Gone

Death Stranding*

Persona 5

Gravity Rush 2

Little Big Planet 3

Ghost of Tsushima

Nioh

Crash Bandicoot N’Sane Trilogy

Until Dawn

Shadow of the Collossus

Silent Hill Teaser (PT)

Yakuza 0

Bloodborne

The Last of Us Part 2

Driveclub

Astrobots

Final Fantasy VII Remake

Killzone Shadowfall

GT Sport

The Last Guardian

The Order 1886

Ratchet and Clank 2016

Video feiert die letzten sieben Jahre der PS4

Horizon Zero Dawn zählt laut User zu den besten PS4-Exklusives. Auch MeinMMO zählt es zu einem der besten Endzeitspiele 2019 und 2020.

Das hat er gemacht: Er hat sich die besten Exclusives der PlayStation 4 herausgesucht und diese in einem Video zusammen geschnitten. User CaptainAwesome18 erklärt, wieso er das Video gemacht hat. So schreibt er:

Da die Enthüllung der PS5 in den kommenden Wochen ansteht, wollte ich eine Videomontage machen, welche die letzten sieben Jahre des Lebenszyklus der Playstation 4 feiert und die unglaubliche Auswahl an exklusiven Spielen zeigt. Ich versuchte, so viele, wie ich mir vorstellen konnte, einzubinden. CaptainAwesome18 zu seiner Video-Montage, Quelle: reddit.com.

In einem weiteren Kommentar erklärt er, dass er vermutlich ein paar Titel vergessen haben könnte und die Leute nicht böse deswegen sein sollen.

„Deswegen werde ich mir vermutlich eine PS5 kaufen“

Was sagen die User? Die User sind von dem Video und der Arbeit des Erstellers begeistert. Und einige stellen fest, dass die Exklusives mit ein Grund dafür sein könnten, sich eine PlayStation 5 zu kaufen:

So schreibt Itsactuallyjiff: „Das ist der Grund, warum ich vielleicht eine P5 kaufen würde. Die Leute kaufen, was sie wollen und dieser ganze „Konsolenkrieg“ ist ein Scherz. Nintendo und Sony haben in meinen Augen einfach die besten Exklusives. Aus diesem Grund kaufe ich deren Konsolen.“

Jrocker-ame erklärt: „Als hauptsächlicher Xbox-Spieler ziehe ich meinen Hut vor Sony. Ihr Katalog war so erstaunlich, dass ich eine PS4 nur für die Exklusivität gekauft habe. Ich muss immer noch die meisten Yakuza-Spiele und Horizon durcharbeiten. Wenn Sony diese Qualität in ein oder zwei Jahren aufrechterhält, können sie darauf wetten, dass ich diese PS5 kaufen werde.“

Und der User the_AIsian meint ironisch: „Wenn dies eine Anzeige wäre, die mich zum Kauf einer PS4 überreden sollte, hätte mich das in nur einer Minute überzeugt. Zum Glück habe ich bereits eine.“

Warum sind die Exklusives so erfolgreich? Die PS4 setzt bei ihren Exklusives vor allem auf Einzelspieler-Titel mit starker Story. Sony hat jetzt auch ein interessantes Patent angekündigt, mit welchem man die Spieler vor Spoilern schützen will. Wie das genau funktionieren soll, erklären wir euch in unserem Artikel:

Genervt von gemeinen Spoilern? Kurioses PS5-Patent soll euch davor schützen

Beste PS4 Exklusives als Video – doch ein Spiel fehlt

Einiger User beklagen sich auf reddit unter dem Video, dass ihnen ein Spiel fehlt: Die Rede ist vom Coop-Spiel Knack 2.

Knack 2 wird im Video der besten Exklusives von Einigen vermisst.

Knack wurde damals zum Start der PS4 von Sony unter Leitung von Mark Cerny als Launch Titel präsentiert. Für viele gilt Knack als inoffizielles Maskottchen der PlayStation 4. Hinter Knack 2 versteckt sich der Nachfolger und ist ein kooperativer Titel, in welchem man böse Kobolde und Roboter verkloppt.

Derzeit verschenkt Sony im PlayStation-Store übrigens Knack 2 und ein weiteres Spiel. Doch ihr müsst euch beeilen, denn bald ist das Angebot zu Ende.