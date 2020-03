PlayStation 2 – meistverkaufte Spielkonsole aller Zeiten wird 20 Jahre alt

Während die Welt heute auf die Vorstellung der PlayStation 5 wartet, wird die meistverkaufte Konsole der Welt 20 Jahre alt – die PS2. Am 4. März 2000 startete die PlayStation 2 in Japan.

Am 4. März 2000 verlor der FC Bayern München mit 0:2 gegen den VfB Stuttgart und Lothar Matthäus verabschiedete sich aus der Fußball-Bundesliga. Im selben Jahr stand ich persönlich als kleiner Junge kurz davor, zum ersten Mal stolz in die Schule gehen zu dürfen.

Woher sollte ich auch wissen, dass am anderen Ende der Welt die erfolgreichste Konsole der Welt ihren Siegeszug antreten werden würde: die PlayStation 2.

Zu diesem Zeitpunkt sprach man auch noch nicht von VR- oder Cloud-Gaming. Das erste Smartphone mit Multitouch für die Breite Masse kam mit dem iPhone erst 2007 auf den Markt. Windows XP erscheint ebenfalls erst am 25. Oktober 2001.

Von der ganzen modernen Technik, die uns heute umgibt, ist im Jahr 2000 noch nicht viel zu sehen.

Ab wann gab es die PlayStation 2 in Deutschland? Die Konsole gab es erst nur in Japan zu kaufen. Erst ein halbes Jahr später, am 24. November 2000, kam die Konsole dann auch in Deutschland für 869 DM auf den Markt, was für viele bei uns viel Geld war. Auch über den Preis der PlayStation 5 wird gerade diskutiert.

PlayStation 2 – Die meistverkaufte Konsole aller Zeiten

Die erfolglose Konkurrenz der PlayStation 2: Der Nintendo GameCube (links) und der Sega Dreamcast (rechts) verschwanden beide schnell wieder vom Markt.

Welche Konkurrenz gab es für die PlayStation 2? Die neue Konsole von Sony hatte keine Probleme sich gegen seine Konkurrenz durchsetzen. Hauptkonkurrenz war die Xbox von Microsoft, die anderen Konkurrenten hatten Probleme:

Der GameCube von Nintendo verkaufte sich bis 2007 nur rund 20 Millionen Mal. Für Nintendo gilt das als Flop. Die Konsole bot nur wenige Exklusivtitel und Nintendo verwandte mehr Zeit darauf, neue Spiele für den deutlich erfolgreicheren Nintendo DS zu entwickeln.

Der Dreamcast von Sega startete 1998, konnte aber nie wirklich an Boden gewinnen. Das Weihnachtsgeschäft 2000 lief sehr schlecht und nach drei erfolglosen Jahren stellte Sega schließlich die Produktion 2001 ein.

Wie oft wurde die PlayStation 2 verkauft? Laut Statista steht die PlayStation 2 an der Spitze der meistverkauften Konsolen aller Zeiten:

Die PlayStation 2 konnte bis zu ihrer Einstellung am 29. Dezember 2012 mehr als 157 Millionen Mal verkauft werden.

Der Nintendo DS steht mit 155 Millionen Verkäufen auf Platz 2 der meistverkauften Spielekonsolen.

Auf dem 3. Platz rangiert wieder eine Konsole von Nintendo, nämlich der Game Boy mit 119 Millionen Verkäufen.

Auf vierter Position kommt die PlayStation 4 mit 107 Millionen Verkäufen.

Ihr Nachfolger, die PlayStation 3 konnte nicht mehr an den Erfolg der PlayStation 2 anknüpfen. Der Preis war vielen zu hoch und man griff lieber zur Konkurrenz von Microsoft.

Welche Leistung bot die PlayStation 2? Die PlayStation 2 bot im Jahr 2000 unter seinem Gehäuse eine moderne Technik, die uns im Jahr 2020 eher müde lächeln lässt:

Die CPU taktete mit 294,912 MHz, was zu heutigen Prozessoren natürlich keinen Vergleich darstellt, die heute alle im GHz-Bereich takten. Die CPU wurde gemeinsam von Sony und Toshiba entwickelt und basierte auf einem MIPS-Kern. In der ersten Version der PlayStation 3 war ebenfalls noch dieser Prozessor für die Abwärtskompatibilität verbaut, in der ersten Revision verschwand der Prozessor.

Bei der GPU handelte sich um den „Graphics Synthesizer“, den Sony selbst entwickelt hatte und mit 147 MHz taktete. Im Vergleich: Die GPU der normalen PlayStation 4 hat 2020 einen Basistakt von 800 MHz.

Die Gesamtleistung der PlayStation lag bei 6,2 Gflops – die neue Xbox Series X soll 12 Tflops anbieten. Das ist ein gewaltiger Unterschied.

Die Playstation 2 hatte damals 32 MB DRAM, 4 MB Embedded Video-RAM und 2 MB Sound-RAM im Gepäck.

Beim Controller setzte man auf den Dualshock 2, auf den auch die aktuellen Controller von Sony beruhen. Und der Dualshock 5 Controller soll eine ganz neue Funktion bekommen.

Was unterscheidet die PlayStation 2 von den neuen Generationen? Die PlayStation 2 bot damals per Emulator eine vollwertige Kompatibilität zu den Spielen für die PlayStation 1. Erst mit der PlayStation 5 wird Sony vermutlich wieder Abwärtskompatibilität bieten, nachdem dies bei der PS4 nicht möglich war.

Ein Abo-System wie beispielsweise PS Plus bot die PlayStation 2 damals nicht. Dafür könnt ihr im Jahr 2020 aktuell bei PS Plus Geld sparen:

Was war das erfolgreichste Spiel der PlayStation 2? Als erfolgreichstes Spiel der PlayStation 2 gilt bis heute Grand Theft Auto: San Andreas mit rund 18 Millionen verkauften Spielen. Heute spielen die meisten User eher die Online-Version von GTA.

Wer von Euch hat an der PlayStation 2 noch gespielt oder besitzt sogar noch die alte Konsole? Oder seid Ihr erst mit den neuen Generationen eingestiegen?