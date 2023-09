Prothesen werden immer besser – Wie nah sind wir an Cyberware aus Cyberpunk 2077?

In Cyberpunk 2077 könnt ihr euch verschiedene Cyberware einbauen, um eure Leistung zu verbessern. Doch wie sieht das im direkten Vergleich mit unserer realen Welt aus?

In der Geschichte von Cyberpunk 2077 sind kybernetische Implantate weit verbreitet. Im Spiel ist das Cyberware-System die beste Möglichkeit, seinen Charakter aufzurüsten: Denn ihr könnt entweder deutlich stärker und leistungsfähiger werden oder euch Vorteile beim Hacking einbauen. Die Kleidung spielt für die Werte (fast) keine Rolle mehr.

Doch wie sieht es im Vergleich mit der richtigen Welt aus? Wir bauen heute zwar noch keine Implantate ein, mit denen wir durch Wände gucken oder Computer hacken können, doch auch wir haben in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht.

Schon jetzt werden hochmoderne Prothesen verbaut, aber vor allem aus medizinischen Gründen

Wo sind wir in der realen Welt? Heute werden leistungsstarke Roboterprothesen entwickelt, von denen einige sogar mit dem Gehirn verbunden sind und wie organische Gliedmaßen gesteuert werden können. Mit bionischen Prothesen möchte man vor allem verlorene Körperteile wie Arme und Beine ersetzen und damit geschädigten Menschen unterstützen, wieder ein normales Leben führen zu können.

Die meisten Prothesen werden aus medizinischen Gründen eingesetzt, um das normale Funktionsniveau wiederherzustellen. So hat ein Junge eine Roboterhand aus dem 3D-Drucker erhalten, damit er seine fehlgebildete Hand nicht mehr verstecken muss.

In Cyberpunk 2077 baut man Cyberware in den eigenen Körper ein, um ein übermenschliches Niveau zu erreichen, stärker als seine Gegner zu sein oder um sich in Computersysteme einhacken zu können.

Solche Funktionen gibt es bei uns nicht, aber das Militär experimentiert schon länger mit großen Exoskeletten. Davon erhofft man sich eine verbesserte Ausdauer und mehr Kraft. Studenten haben etwa ein Exoskelett entwickelt, um das Laufen leichter und schneller zu machen.

Die Forschung ist nicht nur daran interessiert, Handicaps auszugleichen, sondern auch Vorteile bieten zu können, von denen Nutzer langfristig profitieren können.

Und was ist mit Gaming? Auch für Gamer könnte es in Zukunft spannende „Prothesen“ geben. So hat etwa eine Firma eine Gaming-Maus vorgestellt, die ihr nur mit den Gedanken steuern könnt. Damit klickt ihr deutlich schneller und habt Vorteile in Shootern:

Firma stellt Maus vor, die du mit deinen Gedanken steuerst