3 Schüler bauen für 15-Jährigen eine Roboterhand, die wirklich funktioniert – „Sie haben mein Leben verändert“

Ein Schüler in Tennessee hat eine kaputte Hand, seine Mitschüler entwickeln für ihn deswegen eine Prothese.

Der Schüler hat das Problem, dass seine Hand nicht richtig ausgebildet ist und er die Hand daher nicht richtig verwenden kann. Außerdem erklärt er selbst, dass ihm die Situation und seine Hand ziemlich peinlich sei.

Das Video der CBS haben wir hier für euch eingebunden. Hier könnt ihr euch die Handprothese einmal ansehen und wie sie eingesetzt wird.

Mitschüler bauen mithilfe von 3D-Drucker eine funktionierende Prothese

In den ersten Schultagen wollte sich der 15-Jährige nicht mit seiner fehlgebildeten Hand zeigen.

In den ersten Tagen der Schule hatte ich wirklich das Gefühl, meine Hand verstecken zu müssen. Als ob es niemand jemals herausfinden würde.

Ein Lehrer des Ingenieurprogramms der Schule fand es jedoch heraus und erklärte, dass man ihm vielleicht helfen könne. So taten sich dann drei Mitschüler zusammen und entwickelten eine Prothese für ihn. Dabei setzten sie auf Online-Material und einen 3D-Drucker.

Mit der Prothese konnte der 15-Jährige zum ersten Mal wieder einen Baseball mit seiner rechten Hand fangen. Er sagt selbst dazu:

„Als ich ihn das erste Mal gefangen habe, sind alle ausgeflippt, denn es war das erste Mal seit 15 Jahren, dass ich einen Ball mit meiner Hand gefangen habe. (…) Sie haben mein Leben verändert.“

Viele User sehen großes Potential in 3D-Druckern

Auf reddit erklären einige, dass sie in der Zukunft großes Potenzial in solchen 3D-Druckern sehen. Denn so müsse man keine 50.000 US-Dollar mehr in Prothesen von irgendwelchen medizinischen Firmen stecken, die von den Problemen profitieren würden. So schreibt jemand: „Wenn ich für 60.000 Dollar Handprothesen verkaufen würde, wäre ich besorgt.“

Andere Firmen gehen noch etwas weiter und versuchen zumindest eure Hände „unwichtiger“ zu machen. So hatte eine Firma eine Maus vorgestellt, die ihr mit euren Gedanken steuern könnt. Und das ist nur eine von vielen verrückten Ideen, die sich Entwickler ausdenken, um Gamern ihr Hobby angenehmer zu machen.

