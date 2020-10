MeinMMO-Autorin Irina Moritz will den Amazon Prime Day 2020 dafür nutzen, um eine Großinvestition zu machen: Ihren ersten Fernseher seit 10 Jahren. Daher muss er eine ganze Reihe an Voraussetzungen erfüllen.

Ich, der “Fernseher-Boomer”: Ich oute mich hier mal: Ich habe seit 10 Jahren keinen Fernseher mehr im Haus gehabt. Noch vor dem Abi war mein PC-Tisch eigentlich die “Allround-Entertainment-Plattform”:

Ich konnte darauf Games zocken

Filme und Serien schauen, vor allem seit dem Aufstieg von Netflix und anderer Streaming-Dienste

Auf YouTube gab’s die “Unterhaltung für Nerds” in Form von Meme-Videos, Let’s Plays, etc.

Es gab mehr als genug Lesestoff auf verschiedenen Webseiten

In den Foren und auf Social Media konnte man sich mit Leuten über seine Interessen austauschen

Dank der Voice-Chats blieb man mit Freunden in Kontakt

Selbst die Konsolen konnte man über HDMI an Monitore anschließen. Es war natürlich kein “Big-Screen-Erlebnis”, aber für mich reichte das völlig aus. Als Schülerin konnte ich mir große Flatscreens eh nicht leisten.

Als es mit dem Abi vorbei war und die Studi-Zeit losging, kamen große Einkäufe wie ein 4K-Fernseher erst recht nicht in Frage. Vor allem vor dem Preisabsturz in 2014-2015 musste man oft erst seine Leber und eine Niere verkaufen, um sich einen leisten zu können.

Mit dem Release der Next-Gen-Konsolen will ich mir aber zum ersten Mal seit 10 Jahren tatsächlich einen Fernseher holen. Und das wird entsprechend nicht irgendeiner sein.

4K TV für PS5 & Xbox Series X: Welchen Gaming-Fernseher soll ich kaufen?

Next Gen als Vorwand für ein Upgrade

Worauf ich geachtet habe: Manche von euch werden es kennen: als Konsolen-Gamer legt man seine Prioritäten manchmal anders, als Leute, die keine Konsolen Zuhause stehen haben.

Mein Onkel wollte zum Beispiel neben einer 4K-Auflösung und hoher Farbqualität auch unbedingt das beste Smart-TV haben, im Optimalfall mit gefühlt 15 Jahren Sky-Abo. Ob das Teil HDMI 2.1 unterstützt oder wie hoch der Input-Lag ist, war ihm herzlichst egal.

Das sind aber genau die Dinge, auf die man als Konsolen-Gamer beim Kauf eines Fernsehers achten sollte, wenn man die optimale Leistung für seine Kisten haben will. Entsprechend habe ich, ein ahnungsloser “Fernseher-Boomer”, mich vor der Entscheidung eine gute Weile lang einlesen müssen.

Das Ziel dabei war: Ich will den Übergang von der aktuellen Konsolen-Generation auf die nächste als Anlass dafür nehmen, eine Zukunftsinvestition zu machen. Daher kann der neue 4K-Fernseher schon ein gutes Stück mehr Geld kosten, als ich sonst ausgeben würde.

Dieser 4K-Fernseher wird es hoffentlich sein

Dieser Fernseher wirds: Der neue Fernseher soll sich in erster Linie optimal fürs Gaming eignen, weswegen ich mich auf das OLEDCX-Modell von LG eingeschossen habe. Man findet ihn in quasi jeder Liste der besten OLED-Fernseher 2020, auch wir von MeinMMO empfehlen ihn als einen der Top-Fernseher für PS5 und Xbox Series X.

Da mir von den beiden Next-Gen-Konsolen zunächst die PS5 vorbestellt habe, wird der Fernseher zumindest vorerst für die Sony-Konsole genutzt. Er bietet eigentlich alles, was man sich für einen Gaming-TV wünschen würde:

Es ist ein OLED-Fernseher

HDMI 2.1

Unterstützt sowohl G-Sync, als auch FreeSync

120 Hz native

Bildverbesserungssystem HDR10 Pro

Vor allem das OLED war für mich eine wichtige Voraussetzung. OLED-Fernseher bieten dank ihrer Technologie bessere Schwarz-Werte und das erste Spiel, das ich im November auf der PS5 zocken werde, wird das Remake von Demon’s Souls sein. Das Spiel ist neben seiner Schwierigkeit auch für sein dunkles Setting bekannt und kann die Vorteile des OLED-Fernsehers direkt nutzen.

Dafür wird der Fernseher noch verwendet: Aber da der 4K-Fernseher eine Zukunftsinvestition sein soll, wird er natürlich nicht nur für die PS5 genutzt. Auch wenn die Hardware der Switch nicht dafür bestimmt ist, Games mit bombastischer Grafik abzuspielen, wird sie ebenfalls an den Fernseher angeschlossen.

Auch wäre es sicher cool, meinen PC an dem Fernseher auszuprobieren. Bis jetzt habe ich mit dem PC immer nur auf entsprechenden Monitoren gespielt. Ich muss aber schon sagen, dass ich schon ziemlich heiß darauf bin, zu sehen, wie zum Beispiel Hellblade 2 mit dem Xbox Game Pass auf so einem 4K-Fernseher aussehen würde.

Und wenn ich mich ganz witzig fühle, werde ich eine Runde in den Raids von Final Fantasy XIV versagen. Das ist in 4K bestimmt noch ein Stück nerviger.

Einige Gebiete in Demon’s Souls werden so richtig dunkel und düster sein

Gute Gelegenheit am Prime Day und das nicht nur wegen Rabatten

Deshalb wird’s (hoffentlich) am Prime Day gekauft: An sich ist es ja völlig offensichtlich, dass man versucht teure Ankäufe an dem Tag zu machen, an dem viele Artikel in einem Online-Store reduziert sein werden. Wieso einen 4K-Fernseher für 2.000 € kaufen, wenn es vielleicht 1.700 € sein könnten?

Der Preis ist aber nicht der einzige Grund, wieso ich versuchen will, den Prime Day zu nutzen. Wenn es nur ums Geld ginge, könnte man ja auch bis zum Black Friday und bis zur Cyber Week warten. Da könnte es noch Mal bessere Angebote geben. Der Black Friday fällt dieses Jahr aber auf den 27. November, also nach dem Release der beiden neuen Konsolen.

Ich bin mir außerdem sicher, dass ich bei weitem nicht die einzige Person sein werde, die sich einen 4K-Upgrade zulegen will. Der Fernseher sollte daher möglichst bald bestellt werden, um mögliche Lieferengpässe oder lange Lieferzeiten zu umgehen. Da hat sich der Prime Day perfekt angeboten.

Natürlich ist das zum gewissen Grad eine Glückssache. Vielleicht wird es am Prime Day keine Angebote für meinen Wunsch-Fernseher geben oder vielleicht werden die Server von Amazon überrannt und 30 Sekunden später sind alle Fernseher weg.

Aber es ist einen Versuch wert. Und selbst wenn es nicht klappen sollte, die Glotze wird gekauft, weil ich die nächste Gen so richtig genießen will.

Werdet ihr den Prime Day dafür nutzen, um einen teureren Einkauf zu machen oder wartet ihr lieber bis Black Friday? Wann der Prime Day losgeht, erfahrt ihr in unserem Artikel.