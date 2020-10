5 Euro Guthaben für den Prime Day 2020: Es gibt bei Amazon aktuell ein paar Aktionen, durch die ihr einige Euro an Guthaben erhalten könnt. Allen voran könnt ihr euch den Amazon Assistenten in Chrome installieren und bekommt dafür 5 Euro Guthaben auf eurem Amazon-Account gutgeschrieben.

4 Monate Rückgabezeit: Seit dem 1. Oktober gilt bei Amazon, dass alles, was ihr kauft, bis zum 31. Januar 2021 zurückgegeben werden kann. Somit könnt ihr beim Prime Day bereits Weihnachtsgeschenke kaufen und sie bei Bedarf danach wieder an Amazon schicken.

Erste Top-Angebote am Montag: Am heutigen 12. Oktober gibt es bereits erste Deals für alle, die gerne die Amazon Geräte wie den Echo im Angebot kaufen wollen.

Wann startet der Amazon Prime Day 2020? Der Amazon Prime Day 2020 findet am 13. und 14. Oktober statt. Damit startet der Dealtag in der Nacht von Montag auf Dienstag um 0:01 Uhr MESZ.

