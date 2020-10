Am 13. und 14. Oktober lockt der Prime Day mit Angeboten. Doch welche könnten sich am meisten lohnen? MeinMMO-Autor Benedikt Schlotmann stellt euch seine Favoriten vor.

Was ist der Amazon Prime Day überhaupt? Der Prime Day findet dieses Jahr bedingt durch Corona einmal im Oktober statt, sonst findet er immer im Juli statt. Prime-Mitglieder können dabei aus einer ganzen Menge an Angeboten wählen

Wie lange geht der Prime Day 2020? Vom 13. bis zum 14. Oktober 2020. Der Prime Day startet um Mitternacht und endet auch wieder um Mitternacht. Ihr habt also 48 Stunden, um euch die Angebote anzusehen.

Wie bin ich vorgegangen? Ich habe mir verschiedene Bewertungen, Nutzerbewertungen und Reviews angesehen und dann die Produkte eingeordnet. Aus meinen Ergebnissen ist dann eine Pro- und Contra-Liste entstanden.

Was stelle ich in diesem Artikel vor? Im Folgenden stelle ich euch 5 Hardware-Teile vor, auf die ich bereits ein Auge geworfen habe, sollte sich beim Prime Day eine günstige Möglichkeit bieten. Am Ende gebe ich noch eine persönliche Empfehlung.

Das sind meine Wünsche, was wünscht ihr euch? Was steht auf eurer Wunschliste für den Prime Day?

Grafikkarte von AMD

Darum interessiert mich das Produkt: In meinem derzeitigen PC setze ich noch auf die Radeon RX 570 von Sapphire. Diese nutzt aber noch die alte Polaris-Architektur von AMD. Mit der 5000er-Serie ist AMD schon einen Schritt weiter und verwendet die neue Navi-Architektur.

Derzeit spiele ich vor allem viel Anno 1800, doch hier kommt meine RX 570 kaum noch hinterher. Vor allem beim Wechsel zwischen den Gebieten oder auch bei sehr großen Städten habe ich mit unangenehmen Framedrops zu kämpfen. Hierfür würde sich langfristig ein Upgrade der GPU für mich lohnen. Da ich mich mittlerweile an die Treiber und die Overlays von AMD gewöhnt habe, wäre ein Wechsel zum „grünen“ Lager für mich nur bedingt eine Option.

Am 28. Oktober soll zwar endlich „Big Navi“ angekündigt werden, doch eine Highend-Grafikkarte lohnt sich für mich nicht: Ich spiele vorzugsweise auf Full-HD und brauche dafür keine 4K-Leistung. Die 5000er Serie würde mir langfristig WQHD bieten. Auch die Option, über zwei Bildschirme mit hoher Leistung zu zocken, wäre drin.

Von Nachteil ist die 5000er Serie von AMD darin, dass sie kein Hardwarebeschleunigtes Raytracing anbietet. Wer an Raytracing mit AMD interessiert ist, muss hier tatsächlich auf „Big Navi“ warten oder greift zu Nvidias RTX-Karten. Die GeForce RTX 3080 ist derzeit aber hoffnungslos ausverkauft.

Raytracing: Mit Raytracing wird auch berechnet, wie lang die Strahlen zum Objekt und wieder zum Ausgangspunkt zurück brauchen. Mit Raytracing wirken dadurch Licht und Reflexionen besonders realistisch, da sie perfekt auf das menschliche Auge abgestimmt sind und jede Bewegung berechnet wird. Bisher unterstützt das aber nur Nvidia.

Mit dem möglichen Start von “Big Navi” könnte die aktuelle Generation außerdem noch etwas günstiger werden. Das ist bei Hardware häufig zu beobachten, dass alte Hardware günstiger und abverkauft wird, wenn eine neue Generation ansteht.

Die Qual liegt darin zu wählen, welche Grafikkarte man nehmen soll. Ich selbst habe sehr gute Erfahrungen mit Hersteller Sapphire gesammelt. Wenn es um die RX 5700 XT – Modelle geht, ist das Modell von Sapphire immerhin der Testsieger bei Computerbase im Vergleich zu anderen Modellen.

Wann würde ich es kaufen? Die Preise der RX 5700 XT liegen von den Custom Modellen bei rund 400 Euro. Fallen die Preise deutlich unter die 400 Euro-Grenze, dann würde ich ein Modell kaufen.

Pro hohe Performance

ausreichend Leistung für WQHD

mit Abstrichen auch 4K möglich

verbessere Energieeffizienz im Vergleich zu Polaris Contra kein hardwarebeschleunigtes Raytracing

Geräusch- und Wärmeentwicklung

Was sagen die Tester? Grundsätzlich ist die RX 5700 mit und ohne XT eine gelungene Grafikkarte der Mittelklasse. So beschreiben sie die Kollegen von der GameStar in ihrem Test. Die Grafikkarten eignen sich zum Spielen in WQHD-Auflösung mit vielen Details und grundsätzlich wäre auch 4K möglich. Außerdem ist die Energieeffizienz deutlich besser als bei den alten Generationen.

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

Gaming-Monitor

Darum interessiert mich das Produkt: Mit einer starken Grafikkarte würde sich auch langfristig ein zweiter Monitor lohnen. Der Monitor bietet 24 Zoll Zoll, eine Auflösung von 1920×1080 (Full HD) und eine Bildfrequenz von bis zu 144 Hz. Ebenfalls von Vorteil ist der Freesync-Modus, dieser soll Screen-Tearing verhindern und mittlerweile unterstützen sowohl AMD als auch Nvidia den Standard.

Screen-Tearing: Der Begriff meint, dass die Bilder auf dem Monitor

„zerrissen” werden: wenn Aufbau und Anzeigen der Einzelbilder der Grafikkarte nicht mit dem Monitor synchronisiert ist, gibt es Brüche in der Darstellung. Software wie FreeSync und GSync verhindern das.

Besonders ärgerlich, denn der Preis des Monitors schwankt auf Amazon und Co teilweise stark. Derzeit kostet das Gerät wieder 219,00 €. Zu Spitzenzeiten konnte man das Gerät aber auch für 150,00 € kaufen.

Wann würde ich es kaufen? Der Preis des Monitors schwankt stark und war schon einmal im Angebot für unter 180 Euro zu haben. Bei einem solchen Angebot würde zuschlagen, eventuell sinkt der Preis durch einen Prime Deal noch stärker. Für mich wäre das dann ein gutes Angebot, sollte es ihn wieder günstiger geben.

Pro 144 Hz

hohe Kontraste

gute Farben

ordentliche Vearbeitung

Curved Panel

viele Anschlussmöglichkeiten (HDMI und DisplayPort) Contra Werkseinstellungen dürftig, Kalibrierung sinnvoll

Preis

Was sagen die User? Auf Amazon wird der Monitor mit 4,6 von 5 Sternen bewertet bei 6.553 Bewertungen. Die Käufer loben die hohe Helligkeit, viele Anschlüsse. Kritisiert werden die schlechten Werkseinstellungen, die sich aber durch eigene Einstellungen verbessern lassen.

Arbeitsspeicher mit RGB

Darum interessiert mich das Produkt: Schneller Arbeitsspeicher lohnt sich immer. Vor allem, wenn man beim Arbeiten im Browser jede Menge Tabs offen hat, nebenbei Musik hört oder anderweitig beschäftigt ist. Die Arbeitsspeicher von Corsair überzeugen mich vor allem in den Punkten

Verarbeitung

Beleuchtung

mögliches Übertaktungspotential

und die Möglichkeit, die Beleuchtung mit anderen Bauteilen via Software zu verknüpfen.

Wann würde ich es kaufen? Derzeit kostet der Arbeitsspeicher noch etwas mehr als 80 Euro, das sind immerhin 40 Euro für jeweils 8 GB. Rund 60 Euro wären für mich im Angebot in Ordnung.

Pro gelungene RGB-Beleuchtung

eine gute Grundleistung

hochwertige Verarbeitung

Optionen für Overclocking Contra ASUS Aura wird nicht unterstützt

hoher Preis

Was sagen die User? Auf Amazon wird der Arbeitsspeicher mit 4,8 von 5 Sternen bei 21.516 Bewertungen rezensiert. Gelobt wird die hohe Leistung und die konfigurierbare Beleuchtung. Einige weisen darauf hin, dass die Bauform des Arbeitsspeichers höher ist als bei sonst üblichem RAM.

Was ist die Alternative? Die Alternative wäre zum Arbeitsspeicher Vengeance zu greifen: Der kostet mit 55 Euro knapp 30 Euro weniger, bietet aber leider kein RGB. Und wofür hat man schon eine Glasfront, wenn man kein RGB nutzt?

Mainboard von ASUS

Darum interessiert mich das Produkt: Mit dem ASUS ROG Strix B450-F bietet Asus ein starkes Mainboard und hatte im Test von TomsHardware gut abgeschnitten.

Derzeit nutze ich noch ein günstiges AM4-Board, welches ich aber spätestens beim Umstieg auf die 4. Generation von Ryzen (Ryzen 5000) wechseln möchte. Für etwas mehr als 100 Euro bekomme ich einen guten Audio-Chipsatz, jede Menge Funktionen des B450-Chipsatzes und damit eine gute Grundlage für die Zukunft. Da ich derzeit auf Zen 3 warte und AMD bereits erklärt hat, dass man auch die 450er-Boards unterstützen möchte, ist das Board von ASUS eine gute Wahl für mich.

Der einzige Nachteil, ihr könnt nicht mehrere Grafikkarten auf dem Board verwenden. Das stört mich aber persönlich nicht, denn ich bin kein Fan von Multi-GPU-Systemen.

Wann würde ich es kaufen? Für das B450-F wäre ich bereit rund 100 Euro auszugeben. Deutlich darunter würde ich es ohne zu zögern kaufen.

Pro sehr gute Leistung

moderne Technik (M.2, USB 3.1)

viele Anschlussmöglichkeiten

gute Ausstattung

RGB-Beleuchtung

brauchbare Onboard-Soundlösung Contra kein Multi-GPU möglich

kein Kühlkörper für M.2-SSDs

Preis

Was sagen die User? Das Mainboard wird auf Amazon mit 4,6 von 5 Sternen bei 1.895 Rezensionen bewertet. Gelobt wird die hohe Verarbeitungsqualität und die Kompatibilität mit der Zen2-Architektur.

Was ist die Alternative? Die Alternative wäre gleich zum stärkeren B550-Board zu greifen. Das Problem: Der Preis ist 40 – 60 Euro höher als vom kleineren Board. Ebenfalls ärgerlich. Der B550-Chipsatz unterstützt keine Ryzen 3000 APUs, dafür aber alle Funktionen der 4. Ryzen-Generation.

Für manche Käufer vielleicht interessant: Für rund 10 Euro mehr bekommt ihr bei diesem Board auch noch Wifi-Unterstützung.

Sollte der Preis des teuren Boards deutlich in die Nähe des älteren Boards kommen, dann würde ich auch dazu greifen.

Gaming-Headset von Logitech

Darum interessiert mich das Produkt: Mit dem G PRO X Gaming-Headset bietet Logitech ein stark verarbeitetes Headset mit jeder Menge Zubehör. Neben einer USB-Soundkarte und einem abnehmbaren Mikrofon liegen auch Ersatzohrpolster und ein Aufbewahrungsbeutel bei. Außerdem ist das Headset angenehm schlicht gehalten und verzichtet auf RGB oder ähnliches. Wozu brauche ich auch am Headset RGB, wo ich es eh nicht sehe, wenn ich das Headset auf dem Schädel trage?

Wann würde ich es kaufen? Mit 129,00 € ist mir das Headset derzeit noch zu teuer. Unter 100 Euro würde ich bei der umfangreichen Ausstattung und dem guten Mikrofon nicht nein sagen.

Pro wertiges Design und Verarbeitungsqualität

Tragekomfort

austauschbare Ohrpolster

umfangreiche Ausstattung

guter Klang

über Software viele Möglichkeiten zur Konfiguration Contra schlecht nach Außen isoliert

G-Hub und Logitech Gaming Software nicht kompatibel

schwacher Surround-Sound

Was sagen die User? Auf Amazon wird das Headset mit 4,3 von 5 Sternen bei 2.727 Rezensionen bewertet. Gelobt wird die tolle Verarbeitung dank hochwertiger Materialien und der gute Klang. Einige ärgern sich über die G-Hub-Software, die nicht ordentlich funktioniert und zu überladen wirkt.

Bonus-Empfehlung: Gaming Maus von Roccat

Mit der Roccat Kone AIMO Gaming-Maus gibt es noch eine persönliche Empfehlung. Original kostet die Maus auf Amazon rund 70 bis 80 Euro. Sollte die Maus noch ein paar Euro günstiger werden, dann solltet ihr euch die Maus kaufen, wenn ihr

schwere Mäuse mögt

eure Gaming-Maus gern komplett umfasst

oder mit Easy-Shift gern viele Tasten der Maus individuell belegen wollt.

Die Maus fühlt sich griffig und hochwertig an und verschmutzt außerdem nicht. Wie die Maus gefällt, könnt ihr auch im Test zur Roccat Kone Aimo Remastered hier auf MeinMMO nachlesen.

Wann würde ich sie kaufen? Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 79,99 €. Sollte der Preis unter 70 Euro fallen, ist die Maus auf jeden Fall eine Empfehlung wert.

Pro modernster optischer Sensor

präzises Mausrad

cooles Design dank 5-zoniger RGB-Beleuchtung

stabile Verarbeitung

großartige Ergonomie Contra hohes Gewicht

Software hat Macken

keine Beidhändigkeit

Was sagen die User? Auf Amazon wird die Maus mit 4,5 Sternen bewertet. Die Käufer loben die Verarbeitung der Maus und die Möglichkeit mit Easy-Shift jeder Taste zwei Funktionen gleichzeitig zuordnen zu können. Einige User klagen jedoch über Probleme mit der Software, die nicht immer perfekt funktioniere.

Ihr sucht nach weiteren guten Gaming-Mäusen fürs Zocken? Dieser Artikel stellt euch die besten Gaming-Mäuse 2020 vor, die ihr aktuell kaufen könnt.