Am Amazon Prime Day 2020 gibt es einige Spiele für PS4 und Xbox One im Angebot. Darunter The Last of Us 2, FIFA 21, Witcher 3, DOOM und mehr.

Der Prime Day 2020 ist eine gute Möglichkeit Spiele für die PS4 und Xbox One im Angebot günstiger zu kaufen. Einige wie The Witcher 3 bekommen bekanntlich auch ein kostenloses Update auf PS5 und Xbox Series X. Somit kann sich der Kauf gleich doppelt lohnen.

Wir zeigen euch, welche Spiele für die aktuellen Konsolen im Angebot sind.

Nintendo Switch beim Prime Day: Neben den Spielen für die PS4 und Xbox One gibt es zudem einige sehr starke Angebote rund um die Nintendo Switch. Darunter das Super Mario 3D All-Stars und Bundles für die Konsole.

Spiele für PS4 im Angebot: The Last of Us 2 mit Steelbook

Absolutes Highlight-Angebot: Bei den Angeboten für die PS4 am Amazon Prime Day sticht The Last of Us 2 natürlich hervor. Das von der Presse gefeierte Spiel bekommt ihr dabei mit einem schicken Steelbook im Angebot für nur rund 49 Euro inklusive der ab 18-Gebühr. The Last of Us 2 hat im Test bei GamePro eine herausragende Wertung von 97 Punkten erhalten und gilt als Meisterwerk dieser Konsolengeneration.

Weitere PS4-Spiele im Angebot beim Amazon Prime Day:

The Last of Us 2 sollte auf keiner PS4 fehlen.

Spiele für Xbox One im Angebot

Xbox-Spiele am Prime Day: Für die Xbox One gibt es kein spezifisches Spiel der Konsole im Angebot. Dafür aber bekannte Third-Party-Titel, die ihr deutlich günstiger kaufen könnt.

Kurz nach Release: FIFA 21 beim Amazon Prime Day im Angebot

