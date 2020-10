Was ist der Amazon Prime Day überhaupt? Der Prime Day findet 2020 bedingt durch Corona einmal im Oktober statt. Für gewöhnlich ist der schon im Juli. Prime-Mitglieder können dabei aus einer ganzen Menge an Angeboten wählen.

Was kostet die Tastatur am Prime Day? Derzeit gibt es die Tastatur sowohl mit blauen als auch roten Switches im Angebot:

Logitech G815 vs G915: Die G815 ist im Gegensatz zur G915 (wireless) kabelgebunden und bietet an der Rückseite einen zwei USB-Anschlüsse. Die G915 bietet nur einen USB-Anschluss für den Adapter. Ansonsten sind die beiden Tastaturen identisch.

Die G 502 Hero gibt es sowohl in einer kabelgebundenen, als auch in einer Wireless-Version, die auf die Lightspeed-Technologie setzt. Dadurch solltet ihr bei der Latenz nicht hinter einer kabelgebundenen liegen.

Was kostet die Gaming-Maus am Prime Day?

Das bietet die Logitech G903 Lightspeed: Das Gesamtgewicht der Maus lässt sich individuell anpassen. Dadurch seid ihr insgesamt flexibler. Besonders interessant ist außerdem, dass ihr mit einer zusätzlichen Taste das Mausrad umstellen könnt: Damit könnt ihr zwischen Raster-Modus auf Freilauf umstellen. Die DPI lassen sich direkt über zwei Tasten auf der Maus steuern. Im Inneren steckt der Logitech Hero 16K-Sensor, was zum derzeit besten gehört, was Logitech in Mäusen verbaut. In der Maus lassen sich außerdem bis zu fünf Profile speichern und belegen, bei denen sich die Beleuchtung des Logos und die DPI einstellen lässt.

Was kostet die Gaming-Maus am Prime Day?

Wer zum Besten greifen will, was Logitech derzeit bietet, der sollte sich die G903 anschauen, die ihr auch kabellos verwenden könnt. Die ist übrigens sowohl für Rechts- als auch Linkshänder geeignet.

Was stellen wir in diesem Artikel vor? Wir stellen euch die besten Logitech-Produkte vor, die ihr aktuell dank Prime Deal bekommt. Dazu gehören drei Gaming-Mäuse und zwei Gaming-Tastaturen. Wir haben uns dazu Tests, Nutzerreviews und Feedback angesehen. Unsere Ergebnisse fassen wir bei den einzelnen Produkten zusammen.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. + sechs = 11

Insert

You are going to send email to