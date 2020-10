Was ist der Amazon Prime Day überhaupt? Der Prime Day findet 2020 bedingt durch Corona einmal im Oktober statt. Für gewöhnlich ist der schon im Juli. Prime-Mitglieder können dabei aus einer ganzen Menge an Angeboten wählen.

Was kostet die Gaming-Maus beim Prime Day? Die Maus kostet 55,00 € ( 75,55 € ), ihr spart also 27 % im Vergleich zum Originalpreis.

Was kostet die Tastatur beim Prime Day? Die Tastatur kostet 29,36 € (48,09 €), ihr spart also 26 % im Vergleich zum Originalpreis.

Die Tastatur besitzt keine speziellen Multimedia- oder Makrotasten, dafür bietet sie eine Kompatibilität mit der Xbox One. Die Software von Razer wird auf der Xbox One hingegen nicht unterstützt.

Was kostet die Tastatur am Prime Day? Die Gaming-Tastatur kostet derzeit 96,00 € ( 149,99 € ), ihr spart also 36 % zum Originalpreis. Wer sich also bisher gescheut hat, deutlich mehr als 100 Euro für die Tastatur auszugeben, sollte sich jetzt das Angebot ansehen.

Wichtig ist zu erwähnen, dass es die Huntsman Tournament Edition ausschließlich im US- und internationalen ISO-Layout gibt. Ein deutsches Layout bietet Razer nicht an.

Elite vs Tournament: Die Elite-Version bietet Clicky Switches und ein Nummernpad, während die Tournament-Version lineare Switches und ein Design ohne Nummernblock (tenkeyless) bietet. Die Elite setzt auf 2 USB-Anschlüsse, während die Tournament-Edition auf USB-C setzt. Während Clicky-Switches einen Widerstand und akustisches Feedback bieten, fühlen sich Linear-Switches immer gleich an, ohne Widerstand der Tasten.

Was kostet das Headset am Prime Day ? Das Headset kostet derzeit 99,90 € ( 149,99 € ), ihr spart 33 % im Vergleich zum Originalpreis.

Was kostet das Headset beim Prime Day? Das Headset kostet derzeit 36,96 € ( 59,99 € ), ihr spart also 38 % im Vergleich zum Normalpreis

Was stellen wir euch vor? Derzeit gibt es beun Amazon Prime Day 2020 jede Menge Angebote zum Thema Hardware und Gaming. Wir stellen euch in diesem Artikel die fünf besten Gaming-Geräte von Razer vor, die ihr dort derzeit bekommen könnt. Für die Vorschläge haben wir uns Rezensionen, Kritiken und Nutzerbewertungen angesehen.

