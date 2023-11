Das beliebteste Spiel auf Steam wird von Fans fortgesetzt, kostet nichts für alle, die schon Portal 2 besitzen

Portal 2 ist mit 98 % positiven Rezensionen bei über 300.000 Bewertungen das beliebteste Spiel auf Steam. Nach dem Jahreswechsel erscheint ein Prequel des Spiels, das von Fans für Fans erstellt wurde. Es erweitert die Geschichte und führt neue Charaktere sowie Mechaniken ein.

Was ist Portal 2?

Es ist aktuell das am besten bewertete Spiel auf Steam (via steamdb.info)

Spieler erkunden die Testkammern der Aperture Science Laboratorien

Es gibt viele Puzzle-Einlagen, die mit den Gesetzen der Physik spielen

Als ständiger, zynischer Begleiter hilft GLaDOS bei den Rätseln

Das Spiel ist bei Fans vor allem deshalb so beliebt, weil es einen kompletten Zwei-Spieler-Koop-Modus gibt. In diesem gibt es eine eigene Geschichte, neue Charaktere und eine neue Spielmechanik.

Neben dem Mehrspielermodus ist der Portal-2-Editor ebenso ein Grund, wieso Portal 2 so gut bewertet wird. Mit dem Tool können Fans eigene Level erstellen.

Nun soll mit Portal: Revolution ein Prequel zu Portal 2 erscheinen. Den Trailer könnt ihr euch hier ansehen:

Portal 2 bekommt ein fangemachtes Prequel

Was für ein Prequel kommt jetzt? In Portal: Revolution kehren Spieler wieder nach Aperture Science zurück. Dabei handelt es sich um eine von der Community erstellte Mod, die völlig kostenlos für alle Besitzer von Portal 2 ist (via Steam).

Die Mod erweitert die Geschichte von Portal 2 und spielt im selben Universum. Sie setzt vor den Geschehnissen aus Portal 2 und somit nach den Erlebnissen aus Portal an. Wir kehren als Testsubjekt zurück, das nach GLaDOS Sturz auf eine Mission geschickt wird, um sie endgültig zu vernichten.

Neben einer neuen Story und frischen Umgebungen, sind folgende Features in der Mod enthalten:

~ 7 neue Kapitel

2 neue Charaktere

3 neue Testelemente

über 20 neue Rätsel aller Schwierigkeitsgrade

neue Musik

Leider wird es im Gegensatz zum Hautspiel keinen Mehrspielermodus geben. Dafür kommt Portal: Revolution mit einer Engine, die für eigene Mods genutzt werden kann. Das Entwicklerteam weist aber darauf hin, dass die offizielle Engine Portal 2: Community Edition besser geeignet sei, um manche Mods zu erstellen.

Das Spiel ist komplett in englischer Sprache vertont. Sowohl die Untertitel als auch das Menü werden sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache angeboten. Kontroller-Spieler können aufatmen, denn Portal: Revolution besitzt Controllersupport.

Wann erscheint Portal: Revolution? Die Mod ist zu 99 % fertiggestellt, weshalb der Release in greifbarer Nähe liegt. Laut dem Entwickler Stefan Heinz soll die Mod am 5. Januar 2023 für PC via Steam veröffentlicht werden.

