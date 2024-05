Pokémon-Spieler besucht seine Eltern und findet eines der seltensten Pokémon überhaupt wieder

Ein Pokémon-Trainer hat beim Besuch seiner Eltern seinen alten Gameboy wiedergefunden und angeschaltet. Und dabei eines der seltensten Pokémon überhaupt wiedergefunden.

Ein Besuch des Elternhauses kann so einige alte Schätze wieder ans Tageslicht befördern. Diese Erfahrung hat auch ein Pokémon-Trainer gemacht, der beim Besuch seines Elternhauses seinen alten Gameboy wiedergefunden und eingeschaltet hat.

Neben der Tatsache, dass die Batterien des Gameboys auch nach 14 Jahren noch funktionierten, erwartete ihn dabei eine noch größere Überraschung.

Auch der Spielstand seines alten Pokémon-Spiels funktionierte weiterhin, trotz der beachtlichen Zeit, die seit dem Erscheinen von Pokémon Rot vergangen ist. In diesem Spielstand fand er einen alten Kumpel wieder – ein Mew. Und hierbei handelt es sich um ein ganz besonderes Mew.

Eines von wenigen legitimen Exemplaren

Was ist das Besondere an dem Mew? Während die meisten Mew in der 1. Generation durch Tricks, Schummelei oder Klonen entstanden sein dürften, handelt es sich hierbei um ein legitimes Mew. Das bedeutet, dass das Mew direkt von Nintendo auf das Gameboy-Spiel übertragen wurde.

Um solch ein legitimes Mew zu ergattern, mussten sich Spieler zu bestimmten Events begeben, die um die Jahrtausendwende herum in begrenzter Zahl stattfanden. Hierzu zählt auch die Pokémon 2000 Stadium Tour, die in den USA stattfand. Und genau hier hat der Trainer sein Mew erhalten.

Von diesen legitimen Mew dürfte es heutzutage nur noch recht wenige Exemplare geben, wenn man die Tatsache bedenkt, dass die Spielstände der alten Pokémon-Spiele aus der 1. Generation verloren sind, sobald die internen Batterien der Spiele ihren Dienst quittieren.

Apropos Spielstände: Ein anderer Trainer hat sich einer besonderen Herausforderung gestellt und 100 Spielstände gleichzeitig durchgespielt.

Den Reddit-Beitrag binden wir hier für euch ein:

Was sagt die Community dazu? Neben Hinweisen, dass der Trainer ein Backup des Spielstands mit dem Mew erstellen sollte, gibt es auch neidische Stimmen aus der Community. Andere Kommentatoren wurden durch den Spielstand des Trainers an ihre alte Zeit zurückerinnert.

Einige der Kommentare dazu lauten:

Ich bin 34 Jahre alt und habe ein Steam Deck. Aber ich bin im Moment sehr neidisch , schreibt ein Kommentator auf Reddit

, schreibt ein Kommentator auf Reddit Besorge dir ein Backup-Gerät und speichere es ab , schreibt ein weiterer Kommentator auf Reddit

, schreibt ein weiterer Kommentator auf Reddit Es gibt Hardware-Backup-Lösungen, die du verwenden kannst , empfiehlt auch ein weiterer Kommentator auf Reddit

, empfiehlt auch ein weiterer Kommentator auf Reddit Oh Mann, ich erinnere mich noch daran, wie ich in den Spieleladen ging und mein kostenloses Mew bekam. Du musstest deine Cartridge in irgendetwas einlegen und bekamst dann ein Mew übertragen , erinnert sich ein weiterer Kommentator auf Reddit zurück

Hoffentlich gelingt dem Trainer ein Backup seines Spielstands, um sein Mew noch viele weitere Jahre zu behalten.

Was sagt ihr zu der Geschichte? Habt ihr selbst schon solch einen Fund machen können? Besitzt ihr vielleicht selbst sogar noch ein legitimes Mew? Schreibt uns dazu gerne in die Kommentare. Wenn ihr lieber in Pokémon GO unterwegs seid, werft gerne einen Blick auf die Events im Mai 2024 in Pokémon GO.