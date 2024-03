Pokémon-Fan spielt 100 Spielstände in einer einzigartigen Herausforderung gleichzeitig durch, braucht dafür 107 Stunden

Neben Pokémon GO gibt es noch einige andere Versionen und Varianten, die euch in die Welt der Pokémon entführen. Eine ganz besondere Herausforderung hat ein YouTuber nun absolviert.

Im Laufe der Zeit haben sich Pokémon Trainer immer neue und schwierigere Herausforderungen ausgedacht, um die Spiele der Pokémon-Reihe durchzuspielen. Hierunter zählt beispielsweise die sogenannte Nuzlocke-Challenge , in der beispielsweise das Wiederbeleben von besiegten Pokémon untersagt ist und die Möglichkeit, Pokémon zu fangen, stark limitiert ist.

Anstatt sich in einer Nuzlocke-Challenge mit einem zu guten Starter zu beweisen, hat der YouTuber Rylockes sich nun einer nochmals anderen Herausforderung gestellt. Er hat sich das Ziel gesetzt, 100 Mal Pokémon Saphir durchzuspielen – und das zeitgleich und unter erschwerten Bedingungen.

Spielstände, die alle paar Minuten rotieren

Was ist das für eine Herausforderung? Der YouTuber hat sich als Ziel gesetzt, 100 Mal die Pokémon Liga in Pokémon Saphir zu besiegen. Dies hat er unter den folgenden Bedingungen getan:

2 Spiele laufen immer parallel und reagieren auf die Aktionen eines einzigen Controllers

Hinter jedem Spiel gibt es jeweils 50 Spielstände

Alle 3 Minuten werden die Spiele durchgemischt und einer der anderen 50 Spielstände wird aktiv geschaltet

Ein weiterer Spielstand läuft komplett im Hintergrund, wird nie gezeigt und reagiert ebenfalls auf die Aktionen des Controllers

Die Spiele laufen in 4-facher Geschwindigkeit

Welche Schwierigkeiten gab es bei der Herausforderung? Zu Beginn der Herausforderung ging der Fortschritt noch recht unproblematisch. Dadurch, dass beim Wechsel der Spielstände immer frische Spielstände erschienen, konnte er die ersten Schritte in den jeweiligen Spielständen noch gut mit dem einen Controller zeitgleich spielen.

Als jedoch Spielstände aktiv geschaltet wurden, bei denen er bereits Fortschritt hatte, wurde es komplizierter. Schließlich können die notwendigen Schritte und Knopf-Drücke ab diesem Zeitpunkt stark voneinander abweichen. Zudem musste er immer wieder herausfinden, an welcher Stelle der gewechselte Spielstand ist und durfte hierbei keine Zeit verlieren, bevor nach 3 Minuten der Spielstand wieder ausgetauscht wurde.

Außerdem musste er aufpassen, dass er keine unwiderruflichen Fehler macht, wie beispielsweise die Wahl des falschen Starter-Pokémon. Auch war es wichtig, dass er nicht beim Wechsel der Spielstände Aktionen wie die Entwicklung eines Pokémon abbrach, um das Weiterspielen noch weiter zu erschweren.

Das Video des YouTubers binden wir hier für euch ein:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Hat er die Herausforderung geschafft? Letztendlich hat der YouTuber die Herausforderung erfolgreich absolvieren können. Nach einer gesamten Zeit von 107 Stunden konnte er in den letzten Spielständen die Top 4 besiegen und Pokémon-Champ werden. Als Starter wählte er übrigens Hydropi aus.

Der Spielstand, der die ganze Zeit im Hintergrund lief und auf jeden Knopfdruck reagiert hat, hat übrigens ebenfalls etwas Beeindruckendes geschafft. Ohne sein aktives Zutun oder das Sichten des Spielstands, hat er hier nicht nur einen Arena-Orden verdienen können, sondern sogar sein Starter-Pokémon Geckarbor zu einem Gewaldro entwickeln können.

Was sagt ihr zu dieser besonderen Challenge? Habt ihr auch schon ähnliche Herausforderungen in Pokémon gespielt? Schreibt uns eure Meinung und Erfahrungen dazu gerne in die Kommentare und tauscht euch dort mit weiteren Trainern aus. Wenn ihr stattdessen eher in Pokémon GO unterwegs seid, könnten euch die Events im März 2024 in Pokémon GO vielleicht interessieren.