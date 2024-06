Pokémon GO: “Wasser-Paradies”-Event angekündigt, bringt ein neues Shiny mit

In Pokémon GO wurde ein neues Event angekündigt. Zu den Inhalten zählt auch ein Pokémon, welches erstmals in seiner Shiny-Form zu finden sein wird.

Was ist das für ein Event? Das Event mit dem Namen Wasser-Paradies startet am Samstag, dem 6. Juli 2024 um 10:00 Uhr und geht bis zum Dienstag, dem 9. Juli 2024 um 20:00 Uhr.

Während in New York der nächste lokale Teil des GO Fests 2024 stattfindet, kommen mit dem Event für den Rest der Welt auch einige Pokémon, die es zu der Zeit in New York gibt. Mitte Juli könnt ihr anschließend am globalen Teil des GO Fests 2024 teilnehmen.

Zusätzlich zu den Pokémon gibt es auch ein paar Boni und sogar die Premiere eines Pokémon, welches zum ersten Mal als Shiny verfügbar sein wird.

Pokémon und Boni des Events

Welches Pokémon feiert sein Shiny-Debüt? Während des Events habt ihr die Möglichkeit, auf Shiny-Piccolente zu treffen. Das Pokémon wird im Event erstmalig als Shiny anzutreffen sein.

Welche Pokémon gibt es noch im Event? Neben Piccolente könnt ihr zusätzlich im Event auf die folgenden Pokémon treffen:

Seeper*

Sterndu*

Wingull*

Krebscorps*

Perlu*

Quabbel*

Zusätzlich könnt ihr auf die folgenden Pokémon treffen, wenn ihr Rauch einsetzt:

Muschas*

Lapras*

Finneon*

Quabbel*

Alle Pokémon, die mit einem * markiert sind, können auch als Shiny erscheinen.

Welche Boni gibt es im Event? Innerhalb des Events könnt ihr euch über die folgenden Boni freuen:

Chance, durch Rauch auf Pokémon zu treffen, ist erhöht

Doppelte Erfahrungspunkte beim Fangen von Pokémon

Pokémon, die nur durch Rauch erscheinen

Weitere Inhalte des Events

Sammler-Herausforderung: Im Event wird es auch wieder eine Sammler-Herausforderung geben. Hier müsst ihr Event-bezogene Pokémon fangen.

Feldforschungen: Erledigt ihr die Feldforschungen im Event, könnt ihr zur Belohnung Begegnungen mit den folgenden Pokémon erhalten:

Krebscorps*

Perlu*

Finneon*

Quabbel*

Alle mit einem * markierten Pokémon können auch in ihrer Shiny-Form gefunden werden.

Kostenpflichtige befristete Forschung: Für 1,99 $ (also ungefähr 2 €) könnt ihr eine befristete Forschung für das Event erwerben. Ihr habt bis zum Ende des Events am Dienstag, dem 9. Juli 2024 um 20:00 Uhr Zeit, die Forschung zu beenden.

Innerhalb der Forschung warten die folgenden Belohnungen auf euch:

Begegnungen mit Piccolente

4 Glücks-Eier

2 Rauch

20 Piccolente-Bonbons

Was sagt ihr zum Event? Werdet ihr daran teilnehmen, oder interessieren euch die Pokémon und Boni weniger? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare und tauscht euch hier mit weiteren Trainern aus. Wenn ihr wissen wollt, welche Events im Juli 2024 in Pokémon GO auf euch warten, haben wir hierfür die passende Übersicht für euch.