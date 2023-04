Pokémon GO: Trainer finden versteckten Hinweis mit Termin und Location zum GO Fest 2023

In Pokémon GO warten die Trainer bereits gespannt auf die ersten Infos zum GO Fest 2023. Nun haben Spieler einen Hinweis gefunden, der auf das erste Live-Event zum GO Fest hindeuten könnte. Wir von MeinMMO erklären euch, was bisher vermutet wird.

Um welches Event geht es? Pokémon GO veranstaltet jedes Jahr das sogenannte GO Fest. Es ist eines der größten und beliebtesten Events im Spiel, weshalb es sich meist über mehrere Tage streckt und mit verschiedenen Live-Events zusätzliche Highlights bieten soll.

Auch 2023 wird es wieder ein solches Event geben. Wie ein aktueller Tweet von Pokémon GO zeigt, soll es demnach auch wieder 3 Live-Events geben. Wann und wo diese sein werden, ist bislang aber noch nicht bekannt.

Und auch zu anderen Infos rund um das GO Fest 2023 herrscht bislang gähnende Leere. Doch nun hat ein Trainer einen versteckten Hinweis gefunden, der den Termin und Ort des ersten Live-Events zum GO Fest verraten könnte. Wir zeigen euch nachfolgend, was gefunden wurde.

Erstes Live-Event zum GO Fest wohl schon Anfang Juni

Tourismus-Seite gibt Hinweis: Viele Trainer von Pokémon GO warten bereits sehnsüchtig auf die ersten Informationen zum kommenden GO Fest, insbesondere auf die Termine und Veranstaltungsorte zu den geplanten Live-Events.

Nun hat die Tourismus-Seite der Stadt Vancouver (Washington) hierzu aber einen ersten Hinweis gegeben, der von den Entwicklern wohl nicht gewünscht war und somit inzwischen schon wieder von ihrer Seite verschwunden ist. Doch das ging an dem Reddit-User ricardorcd trotzdem nicht vorbei.

Er entdeckte nämlich auf der Tourismus-Seite der Stadt Vancouver (Washington) einen Veranstaltungshinweis, der auf das diesjährige GO Fest hinweisen sollte und teilte diese Information im Subreddit von TheSilphRoad. Doch auch dieser Beitrag wurde inzwischen durch einen Moderator wieder entfernt.

Wann soll das GO Fest dort stattfinden? Wer den Beitrag auf der Seite von Vancouver (Washington) noch rechtzeitig lesen konnte, entdeckte dort einen Veranstaltungshinweis für das Wochenende vom 03. bis 04. Juni 2023. Demnach soll an diesen Tagen im Fort Vancouver National Historic Site das beliebte GO Fest stattfinden.

Dazu schrieb die Seite: “Das GO Fest ist ein neues Event in Vancouver für Pokemon GO. Die Veranstaltung findet in Fort Vancouver statt, aber die Teilnehmer verteilen sich nach dem Einchecken über die ganze Stadt.”

Gibt es weitere Hinweise zum GO Fest?

Neues Event-Ticket: Ja, denn auch die PokeMiners, eine Gruppe von Dataminern, haben bereits einen Hinweis auf das GO Fest entdeckt. So wurde am 22. April ein neues Event-Ticket unter dem Namen “Evergreen-Ticket” im Spielcode gefunden.

Das würde ebenfalls zu dem Fund auf der Tourismus-Seite von Vancouver (Washington) passen. Der Veranstaltungsort befindet sich nämlich im “Evergreen Blvd”.

Allerdings hat Niantic dabei in der Vergangenheit immer auf die gleichen Grafiken beim Ticket gesetzt. Das wundert auch Reddit-User Luke9251, der eher an ein von Fans organisiertes Event glaubt. Er schreibt in den Kommentaren (via reddit.com): “Sie haben nie spezielle Ingame-Tickets für Live-Events angeboten, es ist schon seltsam, dass sie jetzt damit anfangen.”

Besondere T-Shirts: Doch das war noch nicht alles, denn es gibt noch einen weiteren Hinweis. Eine lokale Pokémon GO-Gruppe aus Vancouver sorgte im März mit einem Facebook-Beitrag nämlich für Aufsehen in ihrer Community.

Zu sehen sind in ihrem Beitrag vom 25. März zwei Logos, die die Skyline von Vancouver (Washington) zeigen und die Texte “Vancouver, USA” sowie “GO Fest” beinhalten. Dazu schreibt der Ersteller (via facebook.com): “Neue Designs für unsere GO Fest- und Vancouver Arena-Shirts! Was denkt ihr?”.

Auf die Nachfrage eines Users, ob es dort ein GO Fest geben wird, antwortete der Verfasser des Beitrags (via facebook.com): “Die Stadt hat unserer Gruppe einen Zuschuss zur Finanzierung einer Veranstaltung während des GO Fest gewährt. Weitere Informationen folgen”.

Das spricht gegen ein GO Fest in Vancouver

Content Creator dementiert Info: Trotz der vielen Hinweise, die für ein mögliches Live-Event zum GO Fest in Vancouver sprechen, gibt es auch Dinge, die dagegen sprechen. So teilt GO Stadium, ein Mitglied des Creator-Programms von Niantic, über seinen Twitter-Account mit, dass es sich bei diesem Hinweis um eine falsche Information handeln würde.

So schreibt er (via twitter.com): “Wir wurden direkt von Niantic informiert, dass diese Information falsch ist”. Allerdings stellen sich viele Trainer in den Kommentaren die Frage, weshalb eine Stadt mit einem solchen Event werben sollte, wenn es dort nicht geplant sei. Eine mögliche Erklärung wäre dabei tatsächlich die Überlegung von Luke9251, dass es lediglich eine von Fans organisierte Veranstaltung ist.

Kurze Vorbereitungszeit: Hinzu kommt, dass es bis zum ersten Juni-Wochenende nicht mehr viel Zeit ist. Niantic hatte in den vergangenen Jahren in der Regel mit einem globalen Event gestartet und die Live-Events erst danach veranstaltet. Zu diesem ist bislang jedoch noch keine Ankündigung erfolgt.

Allerdings wurde bereits vor Monaten ein zweitägiges Event für das Pfingst-Wochenende am 27. und 28. Mai angekündigt, nur der Inhalt ist noch nicht bekannt. Auch mit der Event-Ankündigung für den Mai wurde dies nicht aufgelöst und ist somit immer noch geheim.

Grundsätzlich wäre es also denkbar, dass an diesem Wochenende das globale GO Fest veranstaltet wird, auch wenn die Vorlaufzeit darauf, im Vergleich zu den Vorjahren, unheimlich gering wäre. Und auch für den Verkauf von Event-Tickets für ein mögliches Live-Event Anfang Juni bliebe nicht mehr viel Zeit.

Wann das GO Fest nun also tatsächlich stattfindet und ob sich Trainer aus Vancouver (Washington) freuen können, bleibt vorerst abzuwarten. Sobald es weitere Informationen dazu gibt, erfahrt ihr es aber bei uns auf MeinMMO.

Wie ist eure Meinung zu den gefundenen Hinweisen? Glaubt ihr, dass die Daten zu früh veröffentlicht und deshalb wieder entfernt wurden? Oder vermutet ihr eher einen Fehler hinter diesem Veranstaltungshinweis? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen zu diesem Thema aus.

