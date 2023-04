Pokémon GO bringt Elektro-Event mit vielen Shinys, Trainer können ihr Glück kaum glauben

In Pokémon GO erwartet euch im Mai das besonderes Elektro-Event “Ein intuitiver Held”, dass euch jede Menge Shinys sowie zwei neue Monster bringt. Wir von MeinMMO zeigen euch welche Event-Inhalte euch genau erwarten und wie die Reaktionen der Trainer darauf sind.

Um welches Event geht es? Nachdem ihr Mitte April bereits Blanche bei ihren Forschungen helfen solltet, ist nun Spark an der Reihe. Im Rahmen des Elektro-Events “Ein intuitiver Held” wird der Schwerpunkt auf dem Ausbrüten von Eiern liegen. Dabei wird es sogar eine erhöhte Shiny-Chance geben, was besonders Shiny-Jäger freuen dürfte.

Und auch zwei neue Monster feiern ihr Debüt im Spiel. Neben dem einem oder anderen Elektro-Pokémon wird es aber noch jede Menge anderer Monster zu finden geben. Welches das sein werden und auf welche weiteren Inhalte ihr euch freuen könnt, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Wann läuft das Event? Das Event “Ein intuitiver Held” startet am 02. Mai 2023 um 10:00 Uhr Ortszeit und läuft bis zum 08. Mai 2023 um 20:00 Uhr Ortszeit.

Ignivor und Ramoth feiern ihr Debüt im Spiel

Anlässlich des bevorstehenden Elektro-Events könnt ihr erstmals auf das Käfer- und Feuer-Pokémon Ignivor treffen. Es stammt aus der 5. Spiele-Generation und lässt sich mit Hilfe von 400 Bonbons zu Ramoth weiterentwickeln.

Erkennen könnt ihr Ignivor an seinem weißen, felligen Körper sowie den schwarzen Armen und Gesicht. Sein Rücken und Hinterteil ist bräunlich. Am Hinterkopf trägt es fünf rötliche Hörner. Seine Weiterentwicklung hat hingegen einen etwas länglichen insektenförmigen schwarzen Körper mit hellblauen Seiten. Aus den roten Hörnern von Ignivor haben sich nun sechs Flügel entwickelt.

Ignivor und Ramoth (via pokemon.com)

Während des Events wird Ignivor in den 2-, 5- und 10-km-Eiern zu finden sein. Da ihr jede Menge Bonbons braucht, um euch auch Ramoth zu sichern, bleibt euch nichts anderes übrig, als fleißig Eier zu brüten. Als Shiny ist es jedoch noch nicht verfügbar.

Alle Spawns & Boni zum “Ein intuitiver Held”-Event

Alle Spawns: Während des Events dreht sich dieses Mal alles um das Brüten von Eiern. Aus diesem Grund wird es auch nur in den Eiern veränderte Spawns geben. Die Pokémon, die ihr in der Wildnis sowie in Raids finden könnt, werden also nicht thematisch angepasst.

Dafür stehen eure Chancen auf Shinys dieses Mal richtig gut, denn einige der Event-Pokémon werden in ihren schillernden Formen zu bekommen sein. Mantirps feiert zudem sein Shiny-Debüt im Spiel.

Alle Monster, die ihr außerdem mit etwas Glück als Shinys fangen könnt, haben wir euch nachfolgend mit einem (*) markiert.

2-km/ 5-km/ 10-km-Eier: Erdreht ihr euch Eier mit einer Distanz von 2, 5 oder 10 km an einem PokéStop oder einer Arena, dann könnt ihr euch folgendes Event-Pokémon sichern:

Ignivor

Aus der Erfahrung von vergangenen Events kann davon ausgegangen werden, dass ihr in diesen Eiern zudem auf die üblichen Spawns treffen könnt, die es dort außerhalb bestimmter Events gibt. Welche das aktuell sind, haben wir euch im nachfolgende Beitrag zusammengefasst:

Pokémon GO: Eier ausbrüten im April 2023 – Inhalte der 2er, 5er, 7er, 10er und 12er Eier

7-km-Eier: Wenn ihr euch die 7-km-Eier während des Events aus den Geschenken eurer Freunde sichert, dann erwarten euch folgende Pokémon:

Pantimimi*

Wonneira*

Mantirps*

Praktibalk*

Laukaps*

Milza*

Schnuthelm*

Viscora

Alle Boni im Überblick: Neben den veränderten Inhalten in den Eiern, könnt ihr euch auch auf den einen oder anderen Bonus freuen, der damit in Verbindung steht. Auf folgendes könnt ihr euch somit freuen:

Höhere Shiny-Chance beim Ausbrüten von 2-km-, 5-km- und 10-km-Eiern

doppelte EP beim Schlüpfen

doppelter Sternenstaub beim Schlüpfen

Event-Feldforschungen

Begegnungen mit Magneton, Chaneira*, Elektek*, Magmar*, Relaxo*, Mantax*, Palimpalim*

Spezialforschung “Ein intuitiver Held”

Einmalige Begegnung mit Elekid mit einem Accessoire von Spark*

Trainer sagen: “Es ist zu schön, um wahr zu sein”

In der Community kommt das neue Event soweit gut an. Besonders über die erhöhten Shiny-Chancen und das Shiny-Debüt von Mantirps freuen sich viele Trainer. Und auch der Release von Ignivor sorgt für Begeisterung.

Allerdings sind einige Trainer auch irritiert, dass es einen starken 7-km-Eier-Pool gibt, bei dem auch nahezu alle Monster als Shinys schlüpfen können, bei dem die erhöhte Shiny-Chance jedoch nicht greift. Das neue Pokémon Ignivor wurde wiederum dem Eier-Pool mit erhöhter Shiny-Chance hinzugefügt, obwohl es selbst noch gar kein Shiny sein kann.

Zudem hätten viele Trainer Ignivor eher bei einem Event erwartet, dass besser zu seinem Typen passt. Aus diesem Grund stehen einige den Inhalten des Events noch eher skeptisch gegenüber und können ihr Glück noch nicht ganz glauben. So kann man folgendes in den Kommentaren lesen (via reddit.com):

Potabs120: “Seht euch das an. Ignivor ist endlich da.”

krispyboiz: “Dieses Event scheint… nicht real. Es hat eine Menge Gutes, aber es ist SO VERRÜCKT. Ignivor debütiert, aber nicht während eines Käfer-, Feuer-, Sonnen-, Sonnenwende-Events, sondern nur während eines zufälligen Funken/Instinkt-Events? Hm? Ignivor und Shiny-Boosts gibt es in 2-, 5- und 10-km-Eiern, aber dann gibt es einen separaten Event-Pool für 7-km mit einem neuen Shiny?”

EmptyRook: “Es ist zu schön, um wahr zu sein”

Kritik an Boni: Und auch die Kritik an den Boni bleibt nicht aus. Einige vermissen nämlich schmerzlich einen wichtigen Bonus, der zu einem solchen Schlüpf-Event ihrer Meinung nach gehört: verkürzte Schlüpf-Distanz.

So schreibt aguskope (via reddit.com): “Ja, kein Schlüpfdistanz-Bonus. Und ja, es sind wirklich seltsame Boni, keine erhöhte Shiny-Chance in 7-km-Eiern und warum haben sie nicht Ignivor in 7-km-Eier gesetzt.”

Hinzu kommen Bedenken, dass während des Events der Abenteuer-Sync nicht richtig funktionieren könnte. Bei diesem Feature berichten Trainer nämlich immer wieder über Probleme. So werden die zurückgelegten Strecken darüber nicht immer korrekt erfasst.

Wie gefallen euch die Event-Inhalte? Freut ihr euch auf die erhöhte Shiny-Chance? Oder hattet ihr euch andere Boni gewünscht? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Übrigens: Nachdem es bei den Top-Raids zu Problemen kam, erwartet euch im Mai ein Ersatz-Event mit Regidrago.