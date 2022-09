Pokémon GO: Spart euch eure Raid-Pässe! Das beliebte Kaguron kommt bald kurz zu uns in die Raids

Seit wenigen Tagen gibt es in Pokémon GO die beiden neuen Ultrabestien Kaguron und Katagami, die in verschiedenen Regionen in den Raids zu finden sind. Nun sollen sie für kurze Zeit die Hemisphären tauschen. Wir von MeinMMO sagen euch, wann es soweit sein wird.

Was sind das für Pokémon? Seit dem 13. September 2022 gibt es in Pokémon GO gleich zwei neue Ultrabestien: Kaguron und Katagami. Anders als bei den meisten anderen Raid-Bossen lassen sich beide aber nur in bestimmten Regionen finden.

So kann Kaguron aktuell nur in den Level-5-Raids der Südhalbkugel gefunden werden und Katagami besetzt die 5er-Raids der Nordhalbkugel. Nun soll sich das aber zumindest für kurze Zeit ändern und die Monster sollen ihre Hemisphären tauschen. Wann es soweit sein wird und was ihr beachten müsst, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Was sind Ultrabestien?

Bei den Ultrabestien handelt es sich um geheimnisvolle Pokémon, die mithilfe von Ultrapforten aus anderen Dimensionen in die Welt von Pokémon GO gelangen. Im Rahmen des GO Fests 2022 konntet ihr euch so bereits Anego, Schabelle, Masskito und Voltriant sichern.

Wann kommt Kaguron auf die Nordhalbkugel?

Nachdem Kaguron in den vergangenen Tagen für lange Warteschlagen gesorgt hat, weil viele Trainer sich das Monster per Fern-Raid sichern wollten, könnt ihr euch in der kommenden Woche für kurze Zeit die Ultrabestie auch bei uns holen.

Wie der reddit-User haze_gray entdeckt hat und in seinem aktuellen Beitrag teilt, sollen Kaguron und Katagami zur kommenden Raid-Stunde die Regionen tauschen (via reddit.com). Somit könnt ihr Kaguron in folgender Zeit auf der Nordhalbkugel finden:

Mittwoch, 21. September 2022, von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr Ortszeit

Ihr habt also genau eine Stunde, um euch das Pokémon auch ohne den Einsatz von Fern-Raid-Pässen zu sichern. Trainer der Südhalbkugel können wiederum während dieser Raid-Stunde auf die Ultrabestie Katagami treffen.

Lohnt sich der Einsatz von Fern-Raid-Pässen überhaupt? Kaguron ist ein Flug- und Stahl-Pokémon aus der 7. Spiele-Generation, was jedoch nur durchschnittliche Werte aufweisen kann. Darüber hinaus ist auch sein Move-Set nicht das Beste. Es kann zwar mit Eisenschädel und Rammboss auf zwei schnelle Stahl-Lade-Attacken zurückgreifen, hat aber keine Sofort-Attacke vom gleichen Typ.

Ähnlich ist es auch bei seinem Typ Flug. Hier kann es auf die Sofort-Attacke Luftschnitt setzen, verfügt aber über keine Flug-Lade-Attacke. Somit ist es für die GO-Kampfliga und in Raids eher uninteressant. Hier solltet ihr lieber auf einen der besten Angreifer in Pokémon GO setzen.

Wer sich Kaguron also vor allem für den Pokédex sichern will, der kann getrost die Raid-Stunde am kommenden Mittwoch abwarten und sich die Fern-Raid-Pässe lieber für andere Monster sparen.

Gibt es weitere Termine, an denen es Kaguron bei uns gibt? Nein, mit Blick auf den Blog von Pokémon GO wird klar, dass die beiden Ultrabestien lediglich im Rahmen der Raid-Stunde ihre Regionen wechseln werden.

Zuvor und danach ist Kaguron, wie zum Release, auf der Südhalbkugel und Katagami in der nördlichen Hemisphäre zu finden. Dort könnt ihr es jeweils noch bis zum 27. September 2022 um 10:00 Uhr Ortszeit in den Level-5-Raids herausfordern.

Ob die beiden Ultrabestien zu einem späteren Zeitpunkt erneut in die Raids kommen und dann ihre Regionen für eine längere Zeit wechseln, bleibt jedoch vorerst abzuwarten. Sollte es hierzu neue Informationen geben, erfahrt ihr es bei uns auf MeinMMO.

Wie gefällt euch der Ausblick auf die kommende Raid-Stunde? Habt ihr euch Kaguron schon mithilfe der Fern-Raid-Pässe gesichert? Oder wartet ihr lieber, bis es am Mittwoch bei uns zu finden ist? Lasst es uns in den Kommentaren hier auf MeinMMO wissen.

